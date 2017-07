Fiscal insiste en que "la ley prohíbe que el gasoducto pase por Doñana"

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, insiste en que el Gobierno andaluz irá a los tribunales "si fuera necesario" para impedir el gasoducto que proyecta Gas Natural Fenosa en el entorno de Doñana. "No va a pasar por el Parque Natural porque lo prohíbe la ley", señaló Fiscal, que intervino en la inauguración de un curso de la Universidad Pablo de Olavide en la localidad de Carmona. El titular de Medio Ambiente señaló que el Ejecutivo regional rechazó la Autorización Ambiental Unificada de la parte del proyecto que afecta a la parcela denominada Marismas Oriental, una de las cuatro en las que está dividida. "Pero no pudimos hacer lo mismo con Marismas Occidental, porque no había herramientas para ello", sostuvo Fiscal.

El Gobierno andaluz esgrime la "oficialidad" de un informe emitido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el pasado 15 de mayo y remitido al Defensor del Pueblo. El escrito señala que "debido a que los cuatro proyectos presentados actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas", se considera que el riesgo sísmico "es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto, incluyendo los cuatro proyectos en los que se subdividió, sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar".

Por su parte, fuentes de Gas Natural Fenosa insistieron que el proyecto sigue adelante, pese a que Fiscal insinuó la pasada semana que estaba paralizado. En cuanto al informe del CSIC, la empresa declinó hacer valoraciones.