Fiscal insiste en la responsabilidad del Gobierno de acabar con el almacén de gas en Doñana

Tanto el Gobierno como el Parlamento están satisfechos con la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Doñana -entre el 19 y el 21 de septiembre- para abordar la situación del espacio protegido ante el proyecto de almacén de gas ideado en el entorno del parque. Es lo que se deduce de la sesión que celebró ayer la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, con la presencia del consejero del ramo, José Fiscal.

"Estoy muy satisfecho con que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visite Doñana, porque nos ayudará a enfrentarnos con más fuerza a las amenazas y a comprobar su conservación", aseguró el titular de Medio Ambiente, que se arrogó la responsabilidad de la visita, pese a que procede de una petición de un biólogo por la sobreexplotación de los acuíferos y otras posteriores de IU y Mesa de la Ría por el mencionado almacén de Gas Natural.

El primero de los cuatro espacios que componen el proyecto industrial, Marismas Occidental, es el único que se ubica dentro del Espacio Natural de Doñana -que suma los parques nacional y natural- y fue aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011, tras la evaluación ambiental concedida por la Junta. El Gobierno central actual ha exigido a Gas Natural que garantice la inocuidad sísmica e hídrica de este almacén, por lo que está paralizado "de hecho, pero no de derecho", según Fiscal. Los otros tres almacenes se ubican cerca del Espacio Natural de Doñana y no han sido autorizados por la Junta de Andalucía.

El consejero aseguró que en Andalucía "todo el mundo está en contra" de este proyecto, excepto el PP, al que pidió colaboración para que el Gobierno central cancele la autorización al proyecto de Marismas Occidental. La diputada del PP, Alicia Martínez, defendió que el Ministerio de Energía ya "ha dejado claro" en varias ocasiones que no permitirá que Marismas Occidental reanude su actividad si la Junta lo rechaza, por lo que concluyó que "la decisión final" le corresponde al Gobierno andaluz que, "llegado el momento, decidió cambiar su posicionamiento" sobre este proyecto.

Fiscal le ha replicado que la Junta autorizó Marismas Occidental porque "legalmente no se podía negar" ya que no se conocían los otros tres proyectos, pero ha interpretado que de haberlo sabido "nunca lo habría autorizado". "Mientras esté aquí, Gas Natural no va a atravesar un metro de Doñana", espetó.