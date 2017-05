Fiscal ve "insuficiente" el proyecto de Fertiberia para las balsas de fosfoyesos

"Manifiestamente insuficiente". Con estas dos palabras resume la Junta su punto de vista sobre el proyecto constructivo elaborado por Fertiberia para clausurar las balsas de fosfoyesos. Un día después de registrar las alegaciones, la Administración autonómica dio cuenta de las mismas en el Parlamento. Si el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, prometió durante meses que el Consejo de Gobierno iba a ser inflexible con las condiciones del plan que no se ajusten a las exigencias en materia de protección ambiental, a juzgar por la variedad y por la contundecia de las objeciones presentadas, podría decirse que ha cumplido su palabra.

En respuesta a una pregunta de la parlamentaria socialista Modesta Romero Mojarro, Fiscal explicó ayer en la Cámara que desde una perspectiva general, la Junta considera que las Zonas 4 y 5 de las balsas deben ser incluidas en el proyecto a todos los efectos.

"No estamos en absoluto de acuerdo con la empresa cuando afirma que la zona 4 ha sido clausurada y restaurada. No existe ninguna justificación material o documental si quiera que avale este extremo", señaló. Del mismo modo, calificó como "inaceptable" que sobre la zona 5 no se haya realizado ningún estudio que determine su grado de contaminación y se considere esta como marisma natural.

Respecto a la gestión de las aguas, Fiscal apuntó que ni el sistema de sellado e impermeabilización, así como las redes de drenaje interno y externo son adecuados, tanto desde el punto de vista técnico como según criterios de extensión.

El consejero también fue contundente respecto a la valoración de riesgos: "Además de no incluir estas dos zonas, el proyecto solo considera objeto de protección la salud de las personas, excluyendo totalmente la protección de los ecosistemas". De este modo, criticó que no se tengan en cuenta factores como la posible contaminación de acuíferos, algo que tildó de "inaceptable".

Para la Junta también es "absolutamentre insuficiente" la protección ante los riesgos geológicos, en gran parte porque la escollera de protección planteada es, en sus palabras, "testimonial". Además, el plan tampoco incluye las amenazas derivadas del cambio climático, como la posible subida del nivel del agua de la marisma.

"Inconcebible" y "inaceptable" es también el hecho de que se obvien los vertidos de Acerinox o la posible presencia de los fosfoyesos negros, "que no se mencionan siquiera". Respecto a este apartado, Fiscal recordó que "habrá que esperar al pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear". Por último, en cuanto a la vigilancia y control, la Junta aporta objeciones importantes "durante la ejecución" del proyecto y aboga por que se amplíen los parámetros a revisar, así como los controles de calidad del aire. A su vez, pide que se realice un seguimiento adecuado de la estanqueidad y del encapsulado, actuaciones que no constan en el proyecto "ni durante la clausura ni en la etapa posterior" a ella.