La Fiscalía pide para Pérez-Sauquillo seis años de cárcel por las ayudas a Aceitunas Tatis

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel y 25 de inhabilitación para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en el año 2009 a la empresa Aceitunas Tatis, con domicilio social en la localidad jiennense de La Carolina. En el escrito de acusación, la Fiscalía reclama dos años y medio de cárcel y once de inhabilitación para la ex administradora única de la empresa, Gracia Rodríguez Cortés, pidiendo además que ambos indemnicen conjunta y solidariamente a Invercaria en la cantidad de 108.732 euros.

Anticorrupción relata que la acusada, "acuciada por las deudas y la deficiente situación económica" de la empresa, acudió a la sede de Invercaria y "logró acceder directamente" a su presidente y consejero delegado, "llegando incluso a interrumpir una reunión que mantenía con otros directivos de la sociedad". "Sin ninguna solicitud previa y sin aportar ningún documento, y sobre todo sin ningún análisis", la administradora única de Aceitunas Tatis obtuvo un préstamo participativo de 100.000 euros "gracias a la personal decisión" de Pérez-Sauquillo.

Su destino fue "el pago a acreedores, sin que respondiera a ningún fin propio de capital riesgo", dice la Fiscalía, añadiendo que el expediente de concesión del préstamo "está huérfano de toda documentación". El juez ha concluido ya la instrucción de las siete primeras piezas del caso por las ayudas a Aceitunas Tatis, FIVA, Fumapa, Servivation -donde la Fiscalía pide seis años de cárcel para el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo-, Operador Aéreo Andalus -donde solicita dos años y medio de prisión para el exconsejero de Cultura José María Martín Delgado--, Lolita Canalla y la diseñadora Juana Martín.