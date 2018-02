La Fiscalía archiva la denuncia contra Interior por la cárcel de Archidona

La Fiscalía de Málaga acordó ayer el archivo de las diligencias iniciadas tras la denuncia de Andalucía Acoge en relación con el ingreso de inmigrantes en la cárcel de Archidona, que fue habilitada temporalmente como Centro de Internamiento de Extranjeros.

El ministerio público no aprecia hechos de relevancia penal en la habilitación administrativa de un edificio público sin uso carcelario -aún no está en funcionamiento- para acoger de forma provisional a extranjeros. En la denuncia se indicaba que los juzgados que habían autorizado el internamiento de los inmigrantes en Archidona no hablaban de la cárcel, por lo que se habría producido irregularidades al haberlos llevado a un sitio distinto al que recogían las resoluciones judiciales.