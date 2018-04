La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Torres Hurtado por el caso Serrallo

La Fiscalía solicita ocho años de cárcel, 36 años y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros para el ex alcalde de Granada José Torres Hurtado dentro del caso Serrallo, por presuntas irregularidades urbanísticas en una parcela destinada a zona verde y donde se autorizó una discoteca.

El Ministerio Público solicita en sus conclusiones provisionales esas mismas penas para la ex edil de Urbanismo Isabel Nieto y para el técnico Manuel Lorente, quien fue director de obras municipales, y no formula acusación contra el resto de los concejales procesados, seis de los cuales siguen actualmente como ediles del grupo municipal popular. La Fiscalía también formula acusación contra el empresario R.G.A., para quien pide ocho años de prisión, 522.000 euros de multa, ocho años de inhabilitación como promotor o constructor y que no pueda recibir subvenciones, ayudas o incentivos públicos durante veinte años.

Los hechos penales señalados en el escrito fiscal contra el ex alcalde, la ex edil de Urbanismo, el promotor y seis técnicos municipales se consideran constitutivos de delitos continuado contra la ordenación del territorio, continuado de prevaricación urbanística, continuado de prevaricación común, fraude en la contratación, tráfico de influencias y encubrimiento. Se formula además escrito de acusación como responsables civiles o partícipes a título lucrativo contra las empresas Inversiones Área Sur SL, en su condición de empresa promotora, Empresa Fontdeis SL, Sociedad 683 Upper Club SL y Multiaventuras Serrallo Plaza SL.