La Fiscalía pide imputar al ex chófer de Guerrero y a sindicalistas en la pieza de las sobrecomisiones

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que impute a una docena de personas, entre ellas varios sindicalistas de UGT y CCOO y Juan Francisco Trujillo, ex chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía solicita a la magistrada que cite como investigados al ex secretario general del sindicato UGT en Cádiz Salvador Mera; al ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto, y al ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO José Luis Montesinos.

También reclama a la juez que impute en esta pieza, donde están siendo investigadas una treintena de personas, a Patrocinio Sierra García, esposa del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, y al ex diputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso, entre otros.

Asimismo, Anticorrupción insta a la juez a reclamar los refuerzos personales y materiales que estime "necesarios" para evitar "nuevos retrasos" en la tramitación de la pieza separada por las sobrecomisiones y en el resto de piezas desgajadas de la causa matriz. El Ministerio Público interesa que "se proceda a la tramitación y en su caso la práctica" de una serie de diligencias que solicita "a la mayor brevedad posible atendiendo a la actual carga de trabajo del Juzgado, instando, bien de la Administración prestacional, bien del TSJA, los refuerzos personales y materiales necesarios".

La Fiscalía manifiesta que "la extensión y complejidad" de la causa "exige que se proceda a una determinación más precisa de los hechos" que se investigan.