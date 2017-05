La Fiscalía deberá informar otra vez sobre la recusación del magistrado de los ERE

La Fiscalía detalla hasta cuatro puntos para que reflexione el juez Izquierdo, el primero de los cuales se refiere a las transferencias de financiación realizadas de las distintas consejerías de la Junta y "en particular por la Consejería de Justicia, como mecanismo de aporte de fondos a entes instrumentales de ella dependientes como empresas públicas, agencias y fundaciones, para el desarrollo de actuaciones propias o delegadas", aunque por ahora no se ha detectado el uso de las transferencias en Justicia.

Anticorrupción rechazó en marzo pasado la recusación de Izquierdo, pero con matices importantes. La Fiscalía presentó dos escritos, en uno de los cuales analizaba la recusación planteada por las acusaciones de Manos Limpias y del PP, y llegaba a la conclusión de que no aprecia motivos formales para la abstención o recusación del magistrado ponente de esta pieza de los ERE, al no detectar motivos de amistad manifiesta con las partes ni de interés directo o indirecto. No obstante, el Ministerio Público insta al juez, en un segundo escrito, a que analice su etapa política como secretario general de Justicia, a los efectos de que valore si por razón de su cargo pudo conocer procedimientos administrativos como los que van a ser enjuiciados, como por ejemplo el uso de las transferencias de financiación, y que pudieran haberle formado una supuesta opinión en algún sentido.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Ángel Márquez, ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía Anticorrupción para que realice un "informe previo" a la resolución del incidente de recusación planteada por Manos Limpias y el PP contra el juez Pedro Izquierdo, designado ponente del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, en el que serán juzgados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos.

Un juez que vio "perturbados" su sosiego y tranquilidad

El magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general de Justicia entre 2008 y 2014, realizó recientemente un informe en el que subrayó que no ve causa para ser recusado, aunque ha pedido a la Audiencia de Sevilla que valore la perturbación que ha suscitado su designación para enjuiciar este caso. El juez recoge en un informe que con la recusación planteado por Manos Limpias y el PP "no sólo se ha visto ya perturbado el sosiego y tranquilidad" con la que como ponente debería haber comenzado a estudiar la causa del denominado "procedimiento específico", sino que también al cuestionarse su inclusión en la Sala, también se ha afectado al tribunal, "al proyectarse de forma persistente una sospecha generalizada sobre si concurrirían las garantías necesarias para afrontar la celebración del juicio". "Es cierto que mi continuidad en el tribunal (...) va a suponer el tener que afrontar por mi parte un reto de abstracción de todo lo sucedido que, aunque vencible, pudiera pensarse que de no lograrlo podría implicar un riesgo de que el enjuiciamiento de las conductas investigadas no se llevara a efecto de forma adecuada".