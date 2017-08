Florentino recala en El Puerto

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha pasado a engrosar la lista de personalidades que cuentan con una casa de vacaciones en El Puerto de Santa María (Cádiz). Pérez ha vendido recientemente una mansión que adquirió en 2005 en el municipio mallorquín de Andratx, en la que solía pasar las vacaciones junto a su mujer, María Ángeles Pitina Sandoval, hasta que ésta falleció en 2012 y las temporadas del empresario en la isla balear se redujeron considerablemente.

Ahora, el presidente de ACS se ha quedado para su uso particular con una de las viviendas de lujo que una de sus filiales, MVG, ha levantado en la zona de Bahía Blanca, en la costa oeste portuense, muy cerca de Vistahermosa y de Puerto Sherry, junto a uno de los últimos bosques litorales mediterráneos de la Bahía de Cádiz y ubicado en un lugar privilegiado sobre el mar.

Los terrenos de Bahía Blanca pertenecieron en su mayor parte a la finca El Retamar, que fue en su origen propiedad de Fernando Terry Galarza, alcalde de El Puerto en el período 1971-1976.

La presencia de Pérez en la ciudad portuense no puede er más discreta. No se ha notado nada, pero se sabe que pasa temporadas en la casa cuando sus compromisos se lo permiten. La relación del dirigente madridista con El Puerto no es nueva, ya que desde finales de los 90 sus empresas han levantado en la ciudad diferentes promociones inmobiliarias, casi todas ellas por la costa oeste. Los hijos del empresario poseen propiedades de vacaciones ubicadas en la zona de Las Arenillas.

La promoción de Bahía Blanca consta de varias fases. La vivienda de Pérez se encuentra en la primera de ellas, conocida como Las Terrazas, y es la más cercana al acantilado de la playa de Santa Catalina. Consta de 28 chalés de lujo y más recientemente se han construido también otras 42 viviendas en altura, con garaje y trastero. Se levantan en un enclave privilegiado, recientemente urbanizado en el entorno de Fuente Bermeja, a un paso de la playa. Estos terrenos fueron objeto de una gran controversia en 2007, ya que diversos colectivos reclamaban la conservación del bosque litoral.

Ya hace algunos meses trascendió que parte de esta promoción de chalés iba a ser utilizada por destacadas personalidades del mundo del deporte, la empresa, la comunicación y la política, por lo que no se descarta que algunas de estas viviendas pudieran haber sido adquiridas o al menos disfrutadas también por personas del entorno de Florentino.

También junto a las promociones ya construidas sigue a la espera la parcela destinada a uso hotelero, donde todavía no se ha construido el complejo previsto.