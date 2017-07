Fomento defiende que el baipás en vía única es totalmente seguro

"La seguridad está plenamente garantizada". El Ministerio de Fomento es tajante cuando se le cuestiona por las críticas lanzadas desde la Junta de Andalucía en contra de la alternativa elegida para el baipás de Almodóvar del Río. El proyecto consiste en la construcción de un enlace directo entre las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga a la altura de esta localidad cordobesa. El objetivo es reducir los tiempos de viaje por ferrocarril de alta velocidad entre Sevilla y Málaga. Una vez terminada la conexión, los trenes podrán evitar el paso por la estación de Córdoba, y tener que salir reculando para encaminarse a su destino. Esta obra también beneficiará a Granada una vez que entre en servicio el enlace entre la ciudad nazarí y Antequera por alta velocidad.

La polémica ha ido creciendo al conocerse la opción seleccionada por el departamento que dirige Íñigo de la Serna para desarrollar el proyecto. El Ministerio de Fomento se ha decantado por la alternativa A del Estudio Informativo, que supone un menor coste económico y afección ambiental que la otra opción.

100Kilómetros por hora. Es la velocidad máxima que permite la solución adoptada por Fomento

Presupuestada en 32 millones de euros, la propuesta plantea la construcción de un ramal directo de 1,9 kilómetros de longitud en vía única de ancho internacional que enlaza en forma de arco las dos líneas de alta velocidad. El enlace tiene un radio de curva de 500 metros, por lo que la velocidad máxima contemplada en el ramal es 100 kilómetros por hora. Además, implica la construcción de una pequeña variante en la vía convencional Sevilla-Córdoba, que circula encajonada en este tramo entre la línea de alta velocidad y el río Guadalquivir.

Para el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, esta opción supone una merma de las condiciones de seguridad y limita la reducción de los tiempos de viaje, según indicó el pasado miércoles en el Foro Joly. López insistió en que el proyecto no es aceptable "ni en geometría ni en tiempos" e hizo una analogía con el accidente del Alvia en Santiago de Compostela. "Es necesario abordar una intervención de mayor inversión y que permita ampliar el radio de curva, en la línea de otras soluciones semejantes ya materializadas en el país", sostuvo.

El Gobierno andaluz critica también la falta de saltos de carnero que permitan el cruce a distinto nivel entre las vías. Así ocurre en otras bifurcaciones como la de Valdemingómez, que circunvala Madrid por el sur y permite el paso de trenes directos entre Andalucía y Cataluña, o la de Torrejón de Velasco, que enlaza la línea de alta velocidad de Levante con la de Madrid-Sevilla.

La Junta de Andalucía aboga por una opción similar a la desechada por Fomento, denominada alternativa C. Esta opción es de mayor longitud, -5,5 kilómetros-, lo que permite un radio de curva mayor y una velocidad de circulación más alta. Sin embargo, el presupuesto se dispara hasta los 57 millones de euros. Su complejidad reside en que requiere la construcción de un viaducto de 1,2 kilómetros sobre el río Guadalquivir, lo que supone además una mayor afección ambiental.

Desde el Ministerio de Fomento se rechazan todas las insinuaciones lanzadas por el Ejecutivo regional, empezando por la seguridad. Los sistemas de señalización empleados -LZB y Ertms- impiden que se rebase la velocidad máxima establecida en el tramo y amparan el paso de los convoyes a la vía contraria con todas las garantías, algo necesario por la falta de saltos de carnero. Para esta maniobra, también conocida como cizallamiento, "se aprovechan los puestos de banalización ya existentes", los cambios de agujas que permiten el cambio de una vía a otra en una línea de doble vía. Así se optimizan los tiempos de viaje, según fuentes del departamento ministerial, que insisten en que incluso "hay una ganancia de veinte segundos" respecto a la otra opción.

Fomento explica que esto se debe a que en la opción A los convoyes recuperarán antes su velocidad de crucero de 250 kilómetros por hora y sólo circulan dos kilómetros a 100 kilómetros por hora. En cambio, en la opción C recorrerán más distancia -5,5 kilómetros- a una velocidad limitada a 160 kilómetros por hora, lo que penaliza la ganancia de tiempo. Además, considera que el cizallamiento no dificulta la explotación de la línea ya que no está saturada y hay capacidad suficiente para insertar estos trenes en la malla actual de circulaciones.

En opinión del Ministerio de Fomento, la solución adoptada satisface plenamente la demanda "para los próximos 18-20 años". No obstante, sostiene que si fuera necesario, es posible ampliar el enlace a la largo plazo con la construcción de otra vía y los saltos de carnero. "En el estudio informativo consta que se construirá la duplicación cuando la demanda así lo exija", resaltan.

El departamento que dirige Íñigo de la Serna recuerda que acometió este proyecto después de que la Junta desistiera de acometer las obras del Eje Ferroviario Transversal entre Antequera y Sevilla por falta de presupuesto pese al compromiso suscrito en 2004 entre el Gobierno central y el regional. "El Ministerio actuó ante la evidencia de que la Junta había abandonado el Eje Ferroviario con el objetivo de buscar una mejora del tiempo de viaje entre Sevilla y Málaga", señala el departamento dirigido por Íñigo de la Serna, que lamenta que la Consejería de Fomento exprese ahora sus dudas cuando no presentó ninguna alegación con sus objeciones en el periodo de información pública. De las 15 escritos recibidos en plazo, siete fueron elevados por la Junta de Andalucía. "Y no se recibió ninguna alegación de la Consejería de Fomento", señalan en el Ministerio.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio también presentó alegaciones relativas a cuestiones ambientales, mientras que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Delegación de Educación de Córdoba adujeron cuestiones relacionadas con el patrimonio. Según el Ministerio de Fomento, la única alegación relativa a la funcionalidad del proyecto por parte de la Junta provino de la Consejería de Presidencia. "Valoraba la puesta en marcha de la obra aunque planteaba la posibilidad de construir una doble vía y saltos de carnero", sostienen en el Ministerio.

En cuanto al resto de alegaciones, la más combativa fue la presentada por Civisur, una asociación cívica formada por los ex alcaldes de Sevilla Luis Uruñuela y Manuel del Valle y el ex regidor de Málaga Luis Merino, así como otros representantes de la sociedad civil de ambas capitales. La entidad considera "insuficiente" el proyecto elegido por el Ministerio, al considerar que "el trazado no reúne las condiciones técnicas idóneas por su limitado radio, lo que se ha de traducir en que la velocidad del tren se ha de reducir hasta 80 kilómetros por hora para circular por la curva de enlace".