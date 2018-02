Fomento estudia recurrir la prórroga del peaje de la AP-4 20 años después

"Para transitar desde Sevilla a Cádiz deben darse las mismas condiciones que desde Madrid a Sevilla", añadió López, que insistió en la necesidad de "exigir un tratamiento igualitario hacia los ciudadanos andaluces". "Hay razones suficientes para levantar la voz con este asunto y defender los intereses y que los efectos de la discriminación permanente no se mantengan en Andalucía", insistió el titular de Fomento, para quien "se ha llegado a una situación límite de lo soportable y no podemos pedir que se siga en silencio".

El PP insiste en que la concesión acaba en 2019

El PP andaluz insiste en que el peaje de la AP-4 entre Sevilla y Madrid tiene los días contados y no habrá más prórrogas después del 31 de diciembre de 2019. "No sé qué no entienden" el PSOE y la Junta porque el Gobierno ha dicho "por activa y por pasiva" que la concesión "no se va renovar". Así se pronunció la vicesecretaria del PP andaluz Ana Mestre, después de que el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, haya anunciado que la Junta se plantea llevar a los tribunales el citado peaje. La dirigente popular criticó que el Gobierno andaluz "cada día se saque un nuevo problema de la chistera para confrontar con el Ejecutivo de Rajoy", algo que achacó a que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no puede sacar pecho de sus políticas".