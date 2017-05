Fomento insta al alcalde de Málaga a que "reflexione" sobre el metro

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, hizo ayer una llamada a la reflexión sobre el metro al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para que cuanto antes pueda terminarse la obra sin que se presenten modificaciones unilaterales por parte del Ayuntamiento a un acuerdo cerrado entre la Administración autonómica y la local en 2013.

López dijo que lo que no puede hacer De la Torre es cambiar "de forma unilateral la partitura a mitad del concierto" y agregó que , si bien no tiene interés en criticar al alcalde malagueño, sí debe instarlo a que reflexione y cambie de actitud ante "el problema" generado. El titular de Fomento recordó que el metro de Málaga es el resultado de un compromiso de la Junta de Andalucía con el Gobierno municipal puesto en marcha en 2004 y "con una hoja de ruta que se concluye en parte y que se rediseña en 2013 por acuerdo con el Ayuntamiento". Lo que no puede hacer ahora el Consistorio, según el consejero andaluz, es plantear de "forma unilateral que no quiere hacer el último ramal, el que va desde desde Guadalmedina a Hospital Civil". López subrayó que el proyecto de metro de Málaga para el Ejecutivo andaluz es "fundamental" e "íntegro", y ha apuntado que los 63.000 vecinos del distrito de Bailén Miraflores tienen "el mismo derecho que vecinos de otras zonas a utilizar este tipo de transporte".

El consejo señaló que cuando el alcalde habla de metro-bus "se trata de habilitar una línea de autobús, algo para lo que el Ayuntamiento tiene la competencia y puede poner todas las líneas de autobús que quiera", pero remarcó que "la competencia en materia ferroviaria está pactada con la Junta de Andalucía y no podemos cambiar porque es una modificación sustantiva y eso no cabe en la contratación pública". López abundó diciendo que "a toro pasado no se puede cambiar las condiciones" de una contratación que se hizo en términos ferroviarios.