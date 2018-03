Gabriel Cruz no está en la depuradora de Las Negras, nueva jornada sin noticias

La camiseta interior localizada este sábado en las inmediaciones de la depuradora del Barranco de Las Águilas, en la barriada nijareña de Las Negras, había abierto una puerta a la esperanza a los padres de Gabriel Cruz, el niño de 8 años que desapareció el pasado martes en Las Hortichuelas Bajas. Esta puerta no se ha cerrado por completo pero, por desgracia, no ha ofrecido todos los resultados que podían esperarse. Y es que la búsqueda del menor en los alrededores de la depuradora se cerró sin resultados apenas 24 horas después de que se produjese el hallazgo de esta prenda.

La Guardia Civil acordonó el sábado por la noche el área más próxima a dichas instalaciones y de inmediato se desplazaron hasta allí equipos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), así como de la Unidad de la Policía Científica. Asimismo, se intensificaron los rastreos en la zona de las balsas de la depuradora de Las Negras, continuando durante buena parte de la jornada del domingo con la incorporación del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y de la Escuadra de Caballería. Por la tarde, todos ellos dejaban un espacio que ya no volverá a ser rastreado.

El continuo trasiego de vehículos del Instituto Armado, Bomberos, y servicios de rescate hacían presagiar un resultado distinto al final, mas finalmente Gabriel no se encontraba en este lugar. También lo hacía pensar el que la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, visitase las instalaciones a primera hora de la mañana. Los esfuerzos han sido ímprobos, de forma que incluso los buzos del GEAS han tenido que sumergirse en balsas llenas de auténticas aguas fecales y han sido llevado a cabo labores de drenaje para facilitar este trabajo, según confirmó el propio teniente coronel de la Comandancia de Almería, José Hernández Mosquera.

Sin embargo, no todo está perdido, pues la camiseta interior encontrada por Ángel Cruz, padre de Gabriel, será analizada para determinar si es del niño, a pesar de que no se encontraba incluida en el listado de prendas que vestía el menor cuando desapareció. "La confirmación nos la dirán los análisis, como es lógico. De momento hay un reconocimiento por parte de un miembro de la familia, nos quedamos con esa parte como certera pero tenemos que hacerle un análisis para darla por buena y para que esto también nos lleve hacia una línea de la investigación", dijo en Las Negras el teniente coronel de la Comandancia de Almería, José Hernández Mosquera.

Para confirmar o descartar que la prenda sea de Gabriel, la camiseta se ha trasladado a un laboratorio de Criminalística de Almería, aunque ha señalado que si se necesitase alguna prueba más específica se trasladaría al laboratorio ubicado en Madrid. Eso sí, la fecha en la que se obtendrán los resultados no ha trascendido por el momento porque es algo que no está las manos de la Guardia Civil, según el teniente coronel

Hernández Mosquera desmintió que hayan sido localizadas otras prendas durante la jornada de búsqueda del sábado. "No, no se han encontrado. Hubo ayer un pequeño avistamiento, se piensa que una cosa roja, en principio podría ser una sudadera o una prenda pero no, es un bidón, un trozo de bidón de plástico rojo", concretó. También reveló que ayer, al igual que el resto de días, los padres de Gabriel Cruz acudieron a la Comandancia de Almería y dijo que para el Instituto Armado el contacto con los progenitores es "fundamental". "En cualquier desaparición mantener informada a la familia es para nosotros un requisito básico. Muchas veces de las que van es simplemente para tener un punto de encuentro para comentar alguna cosa, algunas veces a profundizar más", concluyó.

Más de 500 personas, entre voluntarios y profesionales, trabajaron en la jornada de este domingo en 31 grupos para peinar 30 zonas con el objetivo de encontrar al pequeño Gabriel. Concretamente, trabajaron 300 voluntarios y 223 profesionales. La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Gracia Fernández, se desplazó de nuevo al lugar para analizar las actuaciones del operativo y conocer las novedades de la búsqueda. El dispositivo estuvo formado por Guardia Civil, Emergencias Andalucía (112, GREA y Protección Civil), Policía Local, agrupaciones de Protección Civil de numerosos municipios españoles, Bomberos de distintos puntos de España, así como Cruz Roja, el Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) --con 28 bomberos forestales y un técnico de operaciones--, Agentes de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Níjar y ciudadanos voluntarios. Además, participan unidades caninas, como la de Olula del Río, y varios drones que sobrevolaron la zona. Sin embargo, al centrarse el grueso de los esfuerzos en el Barranco de Las Águilas, muchos voluntarios tenían la sensación de que únicamente estaban "dando vueltas". "Creo que he pasado tres veces por ese mismo punto en los dos días que he venido", relataba uno de los participantes en las batidas. Algo que en el fondo es lógico puesto que ya el sábado Hernández Mosquera y el subdelegado Andrés García Lorca advertían de que habrá un "cambio" en la estrategia de búsqueda del pequeño Gabriel, para realizarla de forma "más selectiva" porque los resultados "no son satisfactorios", y seguía sin haber "datos del paradero del niño", por lo que, "transcurrido el tiempo, y teniendo en cuenta que hay varias líneas de investigación abiertas diferentes, y en algunos casos paralelas pero no coincidentes, vamos a hacer un cambio en la estrategia", anunciaron. De hecho, fuentes cercanas al dispositivo de búsqueda han confirmado que el número de participantes a partir de hoy será menor al de los días previos.