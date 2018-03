La madre de Gabriel: "Ella lo va a pagar. No a los mensajes de muerte o maldad, que transformen eso en esperanza"

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, quiere recordar a su hijo tal y como era, con sus pescaítos y sus canciones, pero no quiere ver más la cara de Ana Julia Quezada, seguramente, porque el daño que le ha hecho es irreparable. Por eso, lanza un mensaje: "Yo sé que no puedo mandar a nadie, pero sé que están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte y maldad... yo sé que hay mucha gente con rabia yo como por dentro, pero, por favor, que toda la gente la transforme en otra cosa, en mandar un pescaíto al mundo diciendo que creemos en la buena gente, pero que no aparezca la foto de esta mujer". Ha explicado en una entrevista concedida a Carlos Herrera en la emisora Cope.

Y es que lo que Patricia necesita ver no son mensajes de desprecio, si no mensajes de ánimo: "Necesito que sea así, porque esto es un bicho muy malo, pero ha levantado a gente muy buena y han salido iniciativas muy buenas por todos los sitios. Yo voy a intentar emprender el camino. Voy a intentar darle la vuelta a esto, no sé como lo voy a hacer".

Patricia también cuenta cómo se encuentra Ángel, su expareja y padre de Gabriel: "Está destrozado el pobrecito mio porque la tiene por dos partes distintas. Es él el mejor padre que Gabriel podría tener. Sé que está arropado por su familia. Es una persona maravillosa". Ahora, Patricia tiene un camino muy largo por delante: "Yo tengo que aprender a andar, pero no se cómo lo voy a hacer. Yo he preguntado a un amigo que es especialista y me ha dicho que se puede. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo el cariño de mucha gente".