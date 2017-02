Ganan Bienvenido, Rivero, Vera y Gago

Fue la final más larga de los últimos años: más de 12 horas de coplas. A las 8:50 de la mañana, el secretario del jurado empezaba a leer el fallo. Será una final recordada, sobre todo por Antonio Martín, cuya comparsa Ley de vida acudió como invitada a la final. Tuvo una brillante actuación, en la que se vio que podría haber pasado por méritos propios. El público terminó cantando con ellos la presentación de Caleta. Antonio se fue aclamado.

Hay que destacar el primer triunfo del coro de Luis Rivero. El grupo mixto que ha formado se ha ido superando en los últimos años. Ya no sólo montan un espectáculo, sino que cuentan con muy buenas voces masculinas y femeninas. Así ha conseguido quedar por delante de los coros de Fali Pastrana y Julio Pardo.

También es destacable el triplete conseguido por Gago, que ganó con Lo que el viento se llevó. Esta victoria de 2017 se suma a las de 2016 y 2015. En tiempos de vacas flacas para los cuartetos, es el rey de la modalidad, puede que el último superviviente. El cuarteto de Joselito no pudo pasar del segundo. Este año sólo había dos con nivel de finalistas.

Asimismo hay que destacar el triunfo de Vera Luque, que le consagra como el número 1 entre los chirigoteros. No sólo por este año, sino porque ha ganado tres veces en el último cuatrienio, y fue segundo en 2016, muy cerca de El Selu, que esta vez (con sus suegras maliciosas) no pudo pasar del cuarto premio.

Había morbo por conocer el resultado de No te vayas todavía, la chirigota sevillana de San José de la Rinconada. Buena final del grupo del Bizcocho, con Manuel en plena apoteosis desde su caja. Con el tercer premio han igualado los mejores resultados de las chirigotas sevillanas, pero no los han superado. Es un pelotazo por su humor, aunque esta chirigota recuerda el estilo de El Selu, aderezado con unas gotitas de El Yuyu. No tiene aún un sello propio.

En las comparsas ganó Los irracionales. Se reencuentra con el éxito Jesús Bienvenido, tras unos años difíciles. En este grupo salía Kichi, antes de ser alcalde. Vencieron por la mínima a La eternidad de Martínez Ares, que ganó el año pasado. El tercero en discordia era Juan Carlos Aragón con Los peregrinos. Entre las tres estaba la pelea. Para Los equilibristas de Subiela ya era un premio disputar la final.

En esta noche tan larga hubo de todo, incluso una antología de coplas de la II República, con la que empezó la sesión. Un año más en el Falla. El Carnaval de Cádiz ya está en las calles.