La "verdad" sobre la muerte de García Caparrós centra el homenaje a Blas Infante

La anulación de la sentencia a pena de muerte de Blas Infante y la petición al Gobierno y al Congreso para que hagan públicas las investigaciones sobre la muerte de Manuel García Caparrós, fallecido en una manifestación por la autonomía en 1977, centraron ayer el homenaje al Padre de la Patria Andaluza. Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado en una manifestación por la autonomía en diciembre de 1977, y el cantautor Carlos Cano fueron este año homenajeados durante el acto que conmemoró en Sevilla el 81 aniversario del fusilamiento de Blas Infante.

Banderas andaluzas y republicanas ondeaban ayer en el kilómetro cuatro de la antigua carretera de Carmona, en Sevilla, donde fue fusilado Infante, en un acto que cada año reúne a más asistentes, entre ellos, los principales partidos andaluces, y que ha evidenciado sus diferencias a la hora de adaptar las ideas de Blas Infante a la actualidad.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue cuando ha tomado la palabra Loli, la hermana de Manuel Jesús García Caparrós, que se sumó a la petición de la Fundación Blas Infante de que se conozca la "verdad sobre el asesinato" de su familiar. Por ello, pidió al Gobierno y al Congreso que hagan públicas las conclusiones de la comisión de investigación que se creo en su día para esclarecer los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 1977, cuando al joven participaba en una manifestación por la autonomía plena de Andalucía. "Hemos recibido el apoyo y calor de Andalucía, pero queremos conocer la verdad sobre la muerte de mi hermano", clamó.

Previamente, el patrono de la Fundación Blas Infante, Antonio Manuel Rodríguez, demandó a los poderes del Estado que hagan públicas las actas "secretas" de la comisión que investigó el suceso en el Congreso, y les instó a anular la sentencia "ilegal" que condenó a ser fusilado a Blas Infante por la dictadura franquista. Estas demandas pivotaron también en las intervenciones de los líderes de Podemos, Teresa Rodríguez, y de IU-CA, Antonio Maíllo.

Rodríguez avanzó sobre el "asesinato" de Caparrós que su partido ha conseguido de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que solicite al Congreso el expediente que investigó su muerte para conocer qué ocurrió, quiénes dieron las órdenes y los autores de los disparos. Sin memoria-prosiguió- "no hay justicia ni reparación y queremos una Andalucía con memoria, justicia y reparación".

"Reclamamos la nulidad del juicio y la sentencia que condenó a Infante. El Estado y Andalucía tiene que reconocer que fue una venganza y seguiremos pidiendo la anulación en el Congreso. No vale que el PP y Ciudadanos vengan al homenaje y nieguen la anulación de la sentencia. 2018 tiene que el ser el año de la memoria democrática", demandó por su parte Antonio Maíllo.

Dolores López, secretaria general del PP-A, afirmó que su partido ha acudido al acto "con orgullo", a rendir homenaje al Padre de la Patria Andaluza. No obstante, apostó por construir una Andalucía líder desde las competencias autonómicas y desde la unidad de España, al tiempo que criticó la posición del Gobierno andaluz. "No entendemos como el PSOE está utilizando el debate de la plurinacionalidad para alentar el rupturismo, un debate que no trae nada bueno y en el que no se pueden tener ambigüedades como la presidenta Susana Díaz", censuró.

El secretario de Acción Electoral y Programa del PSOE-A, Carmelo Gómez, ensalzó la figura de Infante, del que ha dicho que defendió valores como la libertad, la justicia y la solidaridad, con los que el PSOE-A se siente "identificado". "Tenemos que seguir perseverando en esos valores para cumplir con los retos pendientes. Sin embargo, Andalucía ha avanzado muchísimo en los últimos treinta años con el Gobierno autonómico", dijo. El diputado de Ciudadanos Julio Díaz alabó la figura de Infante, del que dijo que "no debió morir por esa pelea entre bandos".

Unas 55 asociaciones, entidades y partidos depositaron flores en la estatua del Padre de la Patria Andaluza en un homenaje que contó con la excelente interpretación del himno de Andalucía a cargo de la cantaora onubense Argentina y que homenajeo también al cantautor granadino Carlos Cano.