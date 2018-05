El Gobierno garantiza que las playas estarán listas "a tiempo"

Mar revuelto en las playas de Huelva y Cádiz. La regeneración del litoral tras los fuertes temporales de marzo y abril se ha convertido en un nuevo frente de batalla entre el Ejecutivo central y el autonómico. Las declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, provocaron la contestación inmediata del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien acusó de "deslealtad" al Gobierno de Mariano Rajoy. Ante tales críticas, Sanz pidió ayer a la Junta dejar a un lado la polémica y acometer los trabajos pendientes con premura, pues falta un mes para que comiencen las vacaciones estivales, la temporada alta en el turismo de sol y playa.

A estas declaraciones se sumó, desde Málaga, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien explicó que los trabajos dependientes de Madrid han empezado cuando la Junta lo ha autorizado. La titular de Medio Ambiente recordó que el 20 de marzo la directora general de Costas se reunió con Fiscal para una "primera valoración, con el compromiso de empezar a actuar en las playas en cuanto fuera posible". "De hecho, todas las actuaciones y todas las inversiones que no requerían de autorización por parte de la Junta se iniciaron a partir de ese momento", añadió.

El principal déficit es la escasez de arena. En Huelva hacen falta 900.000 metros cúbicos, cantidad que en la costa gaditana llega a los 405.000. El Gobierno había solicitado su extracción de cinco puntos. La Administración autonómica tardó en contestar mes y medio. Lo hizo, además, denegando el dragado en la Flecha del Rompido (por previsible daño ambiental) y en el Placer de San Jacinto, un banco de arena situado en la desembocadura del Guadalquivir, por posibles efectos negativos sobre la actividad pescera. El principal punto de extracción se limita, ahora, al río Piedras, a lo que se suma la redistribución de arena en algunas playas. Fiscal acusó al Ejecutivo de "deslealtad" al solicitar el dragado en el Placer de San Jacinto pese a tener constancia del informe del Instituto Español de Oceonografía (ente estatal), que lo desaconsejaba.

Sanz aseguró ayer que la Junta no dispuso de dicho estudio hasta el 17 de mayo, cuando ya había transcurrido casi mes y medio desde que el Gobierno presentara las propuestas. "Antes sólo se realizó una consulta informal a un técnico, que dio su opinión por correo electrónico, sin estudiar el tema en profundidad", aclaró el delegado del Ejecutivo.

El delegado del Gobierno quiso ayer zanjar la polémica con la Junta, no sin antes dejar claro que los puntos de extracción permitidos por la Consejería de Medio Ambiente aportarán arena, aunque no "en la calidad y cantidad deseadas". "En todo caso, ha llegado el momento de abandonar el toma y daca, que no conduce a nada, y seguir trabajando a favor del sector turístico, cada cual en el ámbito de sus competencias", aseveró Sanz. Conviene recordar aquí que Demarcación de Costas -órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- es el único departamento al que compete la actuación en el litoral, por lo que el estado que presenten las playas para el verano es, en última instancia, responsabilidad suya. Los empresarios costeros ya han expresado su temor de que cuando llegue el buen tiempo (la primavera hasta ahora se ha caracterizado por una meteorología muy adversa) las playas no reúnan las condiciones más óptimas para el turismo, lo que puede dañar la imagen de una de las principales fuentes de ingreso de este importante sector.

Sanz destacó que las obras de reparación de los accesos ya están muy adelantadas, especialmente en Cádiz. En Huelva comenzaron la semana pasada. Falta, por tanto, solventar la mayor carencia: la arena que se llevaron los temporales. La reposición, según el delegado estatal, ya se ha iniciado en Chipiona, continuará mañana en Sanlúcar de Barrameda, y el próximo fin de semana se acometerá en Cádiz capital y La Barrosa (Chiclana). En Huelva los trabajos se desarrollarán desde la costa occidental a la oriental. Ayer se repuso en Isla Canela (Ayamonte) y Nuevo Portil (Cartaya). Seguirán en El Portil y Mazagón hasta alcanzar Matalascañas. En total, se trabajan en 16 municipios gaditanos (40 kilómetros de litoral) y en siete onubenses (12 kilómetros). Sanz calmó a los empresarios y alcaldes de las localidades afectadas al garantizar que estas labores estarán concluidas "a tiempo", ante de que llegue el verano.