El Gobierno andaluz exige responsabilidades políticas por la amnistía fiscal de Rajoy

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, María Jesús Montero, ha exigido este jueves responsabilidades políticas por la amnistía fiscal llevada a cabo por el Gobierno popular de Mariano Rajoy y que ha sido anulada por el Tribunal Constitución (TC).

En respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento por el PSOE-A, Montero ha indicado que la amnistía fiscal expresa lo que los impuestos significan para el PP, "que los ricos tengan todas las herramientas para llevarse el dinero fuera, que no se les castigue y que tengan que tributar menos, mientras que a las clases trabajadoras se les subió hasta 50 veces los impuestos".

La titular del ramo ha criticado que el Gobierno de Rajoy perdonara la carga fiscal "a los que por la puerta de atrás evadieron el deber que tenemos todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos". "Solo tuvieron que pagar un 10 por ciento según la ley de lo que habían defraudado, pero finalmente resultó ser un tres por ciento, y hasta un uno", ha agregado.

Montero, que ha garantizado que el Gobierno andaluz va a condenar "cualquier tipo de amnistía fiscal", ha exigido responsabilidades políticas al Gobierno de Rajoy "porque lo que ha ocurrido es muy grave, se ha utilizado la coartada de que la situación lo justificaba".

"¿Y no justificaba la situación económica de miles de familias que se quedaron en el desempleo, que no cobraron prestaciones y que vieron debilitados sus servicios públicas? ¿Esas familias no merecían el mismo trato que esos defraudadores?", se ha preguntado la consejera, que ha criticado la "política hipócrita del PP".

Por su parte, el diputado del PSOE-A Daniel Campos ha considerado "vergonzoso" que el Gobierno de Rajoy haya hecho "trampas" y que el TC haya tenido que "corregirlo". "Abdicó de sus obligaciones con la ciudadanía, del sostenimiento de los servicios públicos y legitimó a quienes no cumplen con la fiscalidad", ha advertido el socialista, para quien "los perjudicamos fuimos todos".