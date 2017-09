El Gobierno andaluz solicitó que se dé carpetazo a la causa del "procedimiento específico"

La acusación particular que ejerce la Junta pidió en octubre de 2016 el archivo de la causa del "procedimiento específico", al considerar que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE. El escrito elaborado por los servicios jurídicos de la Junta concluyó que no puede sostenerse una acusación contra Chaves y Griñán ni contra el resto de ex altos cargos procesados, a los que la Fiscalía ha solicitado penas de prisión e inhabilitación. La acusación particular, que representa a la parte perjudicada por el fraude los ERE, considera que la tesis sostenida en el auto y en el informe elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a los que critica con vehemencia, "parte de la existencia de una trama criminal, que no consideramos acreditada de acuerdo con las diligencias de prueba acordadas en las actuaciones, que implicaría, durante más de diez años, la concertación por centenares de personas intervinientes en procedimientos, procesos y decisiones distintos, y sin relación entre sí, para la asignación arbitraria de fondos públicos, de los que se han seleccionado, no sabemos según qué criterios, menos de una treintena de personas". El escrito solicita el sobreseimiento del sumario del denominado "procedimiento específico", dado que en el mismo no se analizan los expedientes de concesión de las subvenciones y ayudas, que constituyen el objeto de las distintas diligencias previas que se han ido creando, una por cada ayuda, tras la división de la macrocausa. Es en cada una de esas piezas donde la Junta anunció que concretaría el posible perjuicio ocasionado al erario público y donde en ese supuesto sí reclamará penas para los responsables, entre ellos los ex altos cargos de la Consejería de Empleo, en la que delimita las irregularidades detectadas.