Gómez de Celis: "El PSOE de Andalucía apoya al cien por cien la plurinacionalidad de España"

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE federal, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, defiende que "todo el PSOE" apoya "la plurinacionalidad", de forma que también "el PSOE de Andalucía apoya al cien por cien la plurinacionalidad del Estado español".

Así lo asevera el que fuera coordinador de estrategia y comunicación del equipo de Pedro Sánchez en su campaña para las primarias del PSOE en una entrevista en la que sostiene que el debate sobre la plurinacionalidad en el seno del PSOE "es un debate cerrado que se suscitó en el seno del 39 Congreso Federal".

"En la comisión donde se trató el tema no hubo apenas debate ni siquiera enmiendas significativas. Y lo aprobamos todos los que estábamos en el plenario el día previo al cierre del Congreso Federal. Por tanto, la plurinacionalidad la apoya todo el PSOE; y por tanto, el PSOE de Andalucía apoya al cien por cien la plurinacionalidad del Estado español", afirma en ese sentido Gómez de Celis, que agrega que "el PSOE de Andalucía no es un partido ajeno, sino una parte muy importante y muy relevante del partido".

También indica que los andaluces "probablemente sean los que mejor entiendan" el concepto de plurinacionalidad, "dado que el Estatuto de Autonomía dice en su preámbulo que Andalucía es una realidad nacional", y en ese sentido sostiene que "es perfectamente compatible entender que, dentro del Estado español, el único Estado y la única soberanía que reside en todos los españoles, pueden coexistir, como vienen haciéndolo, distintas realidad nacionales".

"Lo queramos o no, los catalanes entienden que Cataluña es una nación, e insisto, los andaluces también, así lo hemos recogido en el Estatuto de Autonomía", afirma Gómez de Celis, para agregar que "en el PSOE está todo escrito negro sobre blanco en la Declaración de Granada, que es la hoja de ruta del cómo creemos que debe ser el Estado español del futuro". "Y, como continuación, en la Declaración de Barcelona, que ya indica pasos más concretos en relación a lo que tenemos que hacer en Cataluña en relación a la afrenta nacionalista. Esta declaración no debe ser ninguna resta a otros territorios, y mucho menos a Andalucía", matiza.

Preguntado por "el acercamiento a Podemos" por parte del PSOE, el socialista sevillano señala que "es lógico y natural que tratemos de confluir con las fuerzas políticas y sociales de las que estamos más cerca ideológicamente", si bien matiza que "el Podemos de Andalucía ha dicho que con nosotros jamás va a pactar", y, al respecto, remacha que "si no quieren pactar jamás con el PSOE de Andalucía, nos tendremos que buscar salidas como la que se buscó, con Ciudadanos", en alusión al pacto de investidura que en la comunidad autónoma alcanzó la formación naranja con los socialistas al comienzo de la legislatura.

Liderazgo de Susana Díaz en el PSOE

Gómez de Celis indica también que "ha habido conversaciones entre Pedro (Sánchez) y Susana (Díaz) con temas candentes en un par o tres ocasiones, también una manifestación muy clara de los militantes en las primarias y la democracia zanja todo debate", al tiempo que considera que "en Andalucía la consolidación de Susana en estos momentos es clara también". "Existe el marco para que cada uno tenga su ámbito competencial, está existiendo el entendimiento y además es de obligado cumplimiento", añade en alusión a la relación entre la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A y el líder socialista.

Díaz saldrá reelegida como secretaria general del PSOE-A en el Congreso regional que el partido celebrará el próximo fin de semana en Sevilla, un cónclave que Celis augura "tranquilo, como hubo un congreso federal tranquilo sin nada que lo pueda alterar", si bien apunta que "hay distintas sensibilidades entre los compañeros que apoyaron a Susana".

En esa línea, indica que si él fuera Susana Díaz "lo que haría es hacer una propuesta de Ejecutiva, de Comité Director y Comité Federal donde se viese reflejado todo el mundo", aunque afirma que "el congreso de Sevilla ha sido un mal precedente, una mala señal".

Así lo indica un día después de que el Congreso Provincial Extraordinario del PSOE de Sevilla aprobase este sábado por aclamación a los 101 delegados que acudirán al Congreso Regional socialista del próximo fin de semana, sin que los miembros del colectivo de militantes que apoyaron a Pedro Sánchez en las primarias en las que resultó elegido secretario general, los denominados 'sanchistas', presentasen lista alternativa, si bien a la conclusión del congreso desde la Plataforma Socialista de Sevilla se hablase de falta de "integración" en la relación de delegados elegidos.

Gómez de Celis dice que el secretario general "tiene el apoyo del cien por cien del PSOE". "Todos con Pedro Sánchez, todos con Susana Díaz y todos con el secretario o secretaria provincial que salga elegido", sentencia, para negar que preocupe en la Ejecutiva Federal el "desgaste del liderazgo de Susana Díaz", a quien ve "sin duda" como la próxima candidata a la Junta de Andalucía.

"El proceso de renovación del partido todavía no ha acabado, estamos a la mitad porque queda el congreso regional y los congresos provinciales, y me gustaría que para fortalecer aún más el liderazgo de la compañera Susana, todos los militantes de Andalucía se viesen reflejados en los órganos del partido: la Ejecutiva, el Comité Director y el Comité Federal. Eso ayudaría", argumenta Celis.

El dirigente del PSOE defiende que en los congresos provinciales se vaya "sin miedo", aludiendo entonces a "lo que dicen los nuevos estatutos" socialistas respecto a que el nivel de avales en dichos procesos sea del tres y no del 20 por ciento, y un sistema "a doble vuelta". "En Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sin miedo de ningún tipo, ha tomado la decisión de que sea el tres por ciento a doble vuelta y ha ganado. Eso es cuando se va sin miedo. Si yo fuera secretario provincial elegiría ir sin miedo", razona.

Finalmente, Celis afirma que "no es lo mismo un aval que ejercer el derecho al voto en individualidad y secreto". "Los avales me parecen una forma de tratar de tapar una realidad existente y eso, más tarde o más temprano, termina explotando. Porque la tapes no deja de existir la realidad", zanja el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE federal.