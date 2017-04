Gómez de Celis: "Cuando Sánchez gane las primarias reforzará el liderazgo de Díaz en la Junta"

El director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que forma parte del equipo de Pedro Sánchez en su intento por volver a liderar el PSOE, ha asegurado este martes que cuando el ex secretario general gane las primarias pedirán "lealtad" y "reforzará" el liderazgo de Susana Díaz en la Presidencia de la Junta de Andalucía.

En una entrevista en la Cadena Ser, Gómez de Celis ha señalado que Susana Díaz es "una gran presidenta, una mujer de presente y de futuro", de manera que ha garantizado que una vez que Sánchez gane las primarias y sea nombrado secretario general del PSOE, reforzará su liderazgo en el Gobierno andaluz.

No obstante, la ha considerado una de las personas "responsables" de que gobierne el PP cuando ha indicado que abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy "ha sido asumido como una traición por militantes y votantes a la palabra dada, durante la campaña y en el Comité Federal en el que se planteó un no rotundo al PP". "Hubo un cambio brusco y se realizó algo imperdonable de cara a los electores", ha sentenciado.

Así las cosas, Gómez de Celis ha explicado que apoyar la candidatura de Sánchez significa "construir un PSOE de izquierdas, autónomo de cualquier poder ajeno al PSOE, es construir un partido de los militantes, donde decidan por ejemplo los pactos de gobierno que se lleven a cabo". "El PSOE no puede ser muleta ni sumiso al PP, que es lo que sucedió con nuestra abstención, una traición a nuestros votantes y militantes", ha agregado.

Sánchez, "totalmente dotado de credibilidad"

Por contra, ha defendido que Sánchez llevó "hasta sus últimas consecuencias" la decisión de que el PSOE no fuera "sumiso" a la derecha e "hizo algo que nadie en este país ha hecho, dejar todo cargo orgánico y público para defender a ultranza la palabra dada" por eso ve que el precandidato está "totalmente dotado de credibilidad".

El coordinador de estrategia y comunicación de la campaña de Sánchez ha señalado que asumen la campaña de las primarias con mucha ilusión para poder devolver al secretario general adonde "nunca debió dejar de estar". Y es que, a su juicio, "se cometió una traición enorme al quitar a un secretario general para hace presidente a Rajoy del PP".

Respecto al PSOE que debe salir del congreso que se celebre, Gómez de Celis ha afirmado que "hay quien dice que quiere un PSOE ganador, y nosotros también lo queremos, o hay quien dice que quiere un PSOE ganador a la derecha, y nosotros también, pero también decimos que es imposible ganar a la derecha pareciendo ser de derechas" que es lo que ha ocurrido, en su opinión, al abstenerse permitiendo que el PP esté en Moncloa.

A pesar de estas críticas, ha explicado que nunca se ha planteado darse de baja del partido, a la par que ha reclamado "lealtad" una vez que termine el proceso de primarias con la persona que gane y entre en la Secretaría General del PSOE.

En cuanto a la postura de la Gestora del PSOE en estas primarias, Gómez de Celis ha señalado que "forma parte de una estrategia tanto de vinculación a la abstención del PP como de vinculación a los postulados de la candidatura de la compañera Susana Díaz". Además, ha criticado que la candidatura de Sánchez no podrá acceder a elementos como el censo, lo que causa "mayores dificultades de cara a hacer la tarea que tenemos que realizar".

Preguntado por la posibilidad de que haya integración tras las primarias entre las candidaturas, ha considerado que la integración "la decidirán los militantes con su voto".

Relación con Podemos

De otro lado, en cuanto a la relación que deben mantener el PSOE y Podemos, Gómez de Celis ha explicado que el posicionamiento que defiende Sánchez no es otro que "donde no haya más remedio, se pacte con la izquierda para que no gobierne la derecha" y esto es algo, como ha indicado, que ya ocurre en muchas instituciones.

Así, ha rechazado las palabras del secretario general del Grupo Socialista en la Cámara y coordinador de los parlamentarios andaluces, Miguel Ángel Heredia, al situar al PP como el "adversario" del PSOE y a Podemos como el "enemigo". "Pedro Sánchez no dice ni más ni menos que lo que ya ha sucedido en muchas localidades", ha apostillado.

Por último, sobre el debate territorial, el socialista ha explicado que el programa de Sánchez recoge que se base en la Declaración de Granada, dentro del marco constitucional y con igualdad entre todos los territorios en materias como la social.