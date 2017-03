Granada mantiene el pulso a Fomento y exige respuestas ante el cerco ferroviario

Miles de granadinos volvieron ayer a salir a las calles para reivindicar la reconexión de Granada tras casi dos años de aislamiento ferroviario. La manifestación movilizó a más de 20.000 personas según los organizadores: la Marea Amarilla y Granada en Marcha que, sin embargo, se reducen a 7.000 asistentes atendiendo a los cálculos de la Policía Local. Un baile de cifras que, pese a las diferencias, demuestra cómo los vecinos de la provincia mantienen el pulso al Ministerio de Fomento. Hay ganas de pelear por la variante sur de Loja, el soterramiento del AVE en su llegada a Granada y la reconexión por la vía de Moreda y no dejarán de hacerlo hasta conseguirlo.

En esta ocasión la protesta tuvo como punto de partida la Fuente de las Batallas. Hacia las doce del mediodía la cabecera de la manifestación integrada fundamentalmente por los miembros de la Marea Amarilla inició su camino con destino a la avenida de Andaluces donde se encuentra la estación de tren.

La secretaria general del PSOE, Teresa Jiménez, dedicó unas palabras al PP minutos antes del inicio de la protesta: "Pedimos al ministro de Fomento que se comprometa con Granada", destacó Jiménez que pidió la dimisión de Íñigo Gómez de la Serna "si no es capaz de acabar con el bloqueo ferroviario que sufrimos los granadinos, una discriminación y un castigo que no podemos consentir más tiempo". Asimismo, en su intervención, Jiménez anunció: "Vamos a salir a la calle cuantas veces haga falta porque Granada no puede esperar más".

El diputado en el Congreso por Ciudadanos, Luis Salvador, también se mostró tajante en sus reivindicaciones. "Ciudadanos siempre va a salir a la calle para estar con los granadinos en su revindicación por el ferrocarril".