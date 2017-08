La Guardia Civil intensifica ahora la búsqueda de los hijos de Juana Rivas

Entretanto, la Asociación Contra la Sustracción Internacional de Menores (Acsim) difundió ayer en en su cuenta de Twitter que "no puede permitir" que situaciones como la de Juana Rivas "se consoliden", sentando un precedente "contrario" a las relaciones familiares y al sistema de derechos humanos establecidos por el Consejo de Europa y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Acsim defiende "por encima de todo" el interés de los niños víctimas de la violencia emocional que supone "privarles de su derecho humano a la vida familiar".

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional informaron de que que no ha habido cambio alguno que afecte al protocolo de actuación tras la comparecencia de Rivas en sede judicial el martes pasadoste. El método es el que se activa por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la búsqueda de cualquier menor desaparecido, y no se hace "excepción" alguna en lo referente a la búsqueda de los niños de Maracena.

Ante la respuesta negativa obtenida, los agentes no pudieron avanzar en sus gestiones, habida cuenta de que no existe una autorización judicial que permita la entrada y registro en el domicilio ni ninguna orden especial en este sentido para restituir a los niños. El auxilio solicitado por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, especializado en familia, en julio para el cumplimiento de la sentencia que obliga a Rivas a devolver los hijos a su excompañero sentimental, Francesco Arcuri, residente en Italia, fue comunicado telemáticamente a las Fuerzas de Seguridad.

Un respiro legal para la madre

El auto de libertad provisional que Juana Rivas se llevó el martes del juzgado de guardia, unido al parón de los tribunales en agosto -salvo para cuestiones urgentes-, es un respiro legal para la madre de Maracena que trata de evitar la entrega de sus dos hijos al padre. Pero sólo es eso: provisional. Las partes implicadas en este embrollado asunto judicial estaban ayer de algún modo replegadas, estudiando sus opciones y sus próximos pasos a partir de este momento, lo que ha dado a Rivas un cierto margen de tranquilidad después de haber permanecido en situación de clandestinidad durante 27 días. Ella es ahora libre de moverse por donde quiera hasta que el Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que lleva la causa penal en su contra por supuesta sustracción de menores tome conocimiento formal de la aparición de Juana ante el juez de guardia el martes y de los posibles recursos que puedan presentar el resto de partes implicadas contra esta decisión. Los que sí se encuentran en una situación más delicada son sus hijos. Hay vigente una orden de entrega de los menores al padre, dictada por la juez de Primera Instancia en julio pasado, de modo que podrían ser entregados a Francesco Arcuri en cuanto sean localizados. Pero no hay orden judicial de entrada y registro del domicilio, de modo que la Guardia Civil se encuentra limitada para actuar con todas las consecuencias. El mes de agosto no es hábil para los asuntos que se tramitan en el Juzgado de Familia. En este caso se hizo una excepción para resolver el asunto de las medidas excepcionales pedidas por el padre para la protección de sus hijos. Pero esta cuestión ya fue resuelta por la jueza el martes, mediante un auto en el que aceptó algunas peticiones que limitaban la libertad de movimientos de Juana Rivas, con la retirada de pasaportes y la orden de no salir de territorio Schengen. Descartó otras medidas como la suspensión de la patria potestad de la madre o una orden de detención contra ella. / L. Quero