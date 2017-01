La Guardia Civil investiga la muerte de un toxicómano en Chiclana

Un hombre, cuya identidad aún no fue revelada, fue encontrado muerto ayer en una vivienda de Chiclana (Cádiz), sin que aún se sepan las causas de su fallecimiento. Al parecer, se trata de un joven politoxicómano que habitaba en una casa del Callejón de Santa Ana.

La Guardia Civil acudió a dicho domicilio tras recibir la llamada de una hermana del fallecido, quien no sabía nada del joven desde hacía varios días. Los agentes descubrieron el cadáver del joven en una de las estancias de la casa. En el interior de la vivienda se apreciaban signos de desorden, pero no debidos necesariamente a una riña o a la vida desorganizada del fallecido. No obstante, no está claro si la muerte del joven podría haberse producido por una pelea o por una caída, ya que parece ser que la causa del fallecimiento está en un fuerte golpe en la cabeza.

Según informaron fuentes de la investigación, que el joven era consumidor de drogas y también padecía diabetes, y solía reunirse en la vivienda donde fue encontrado su cuerpo con otros toxicómanos. Aunque las investigaciones no descartan que podría haberse producido una muerte en el ámbito doméstico, las pesquisas tampoco dejan de lado que fuese a causa de una contienda con resultado de muerte violenta.