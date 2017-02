Hacienda varía la declaración del alumno que perdió su beca por un euro

Christian Postigo, el estudiante malagueño a que perdió la beca porque el patrimonio familiar sobrepasa en 1 euro el tope, tiene la opción de conseguir finalmente la ayuda si Hacienda corrige a tiempo un fallo en la declaración de la renta de su padre. Postigo explicó ayer que el director de la oficina de la Agencia Tributaria (AEAT) en Álora, donde reside la familia, revisó personalmente la declaración de la renta el pasado miércoles y descubrió que la subvención del plan PIVE que obtuvo el cabeza de familia para comprar un vehículo en 2015 había sido contabilizada dos veces. La familia ya había acudido con anterioridad a la oficina pero hasta que el asunto apareció en los medios no había obtenido respuesta.

El obstáculo al que ahora se enfrenta es que necesita que Hacienda rectifique el error fiscal en no más de dos semanas, puesto que en caso contrario no podrá recurrir la denegación de la beca en el plazo legal. "No nos han sabido dar una respuesta clara. Unos dicen que puede tardar tres o cuatro días, otros dos semanas y otros que hasta dos o tres meses", apuntó.