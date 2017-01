Hallan el cuerpo de un niño subsahariano en una playade Barbate

El cuerpo sin vida de un niño de origen subsahariano de unos seis años fue hallado en una playa de Barbate (Cádiz) por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según confirmó ayer la Subdelegación del Gobierno, el cadáver del menor fue localizado en la zona del faro de Trafalgar el pasado viernes por la mañana, en una playa conocida como El Roqueo en Los Caños de Meca.

Salvamento Marítimo suspendió hace 12 días el operativo de búsqueda de una patera en la que posiblemente viajaban cinco inmigrantes hallados en la costa gaditana el fin de semana del 14 y 15 de enero. Tres varones aparecieron en la costa de Algeciras, mientras que en la zona de Bolonia, en Tarifa, fueron rescatados los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer.

Podría ser uno de los desaparecidos en el naufragio de una patera hace 12 días

La hipótesis manejada en aquellos momentos es que eran inmigrantes que viajaban en una patera que partió desde Cabo Espartel, cerca de Tánger (Marruecos).

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) convocó ayer una concentración simbólica mañana a las 19.00 horas en Barbate en recuerdo del niño subsahariano fallecido. Según la asociación, "es bastante probable que sea otro de los desaparecidos en el naufragio de una patera que ocurrió en El Estrecho hace un par de semanas".

Calificó de "sorprendente y denunciable que hasta hoy no se haya conocido la noticia porque la Subdelegación del Gobierno no había comunicado nada". Y manifestó, además, que "no se puede permanecer indiferentes a esta tragedia continua". Por ello, llamó a participar "en una concentración simbólica de carácter solidario para manifestar dolor, repulsa y condena". Esta concentración se celebrará mañana martes día 31 ante el Ayuntamiento de Barbate y la Asociación Cardijn ya ha manifestado su apoyo.