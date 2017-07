Homenaje de puertas hacia fuera

El busto de Blas Infante que el pueblo de Casares regaló al Parlamento se quedó ayer sin ofrenda floral. Unas obras en el patio principal del antiguo Hospital de las Cinco Llagas mudaron el homenaje al Padre de la Patria Andaluza en el 132 aniversario de su nacimiento al salón de usos múltiples de la Cámara. Un acto netamente regional que tuvo vocación casi nacional y donde, por primera vez, la representación del notario de Casares la tuvo su nieto, Javier Delmás Infante, y no su hija María de los Ángeles Infante. De las autoridades que intervinieron, sólo Antonio Maíllo y Juan Marín dirigieron sus discursos en clave exclusivamente regional. El resto, de forma directa o velada, se miraron hacia Cataluña y las consecuencias del desafío soberanista.

"Demasiada riqueza para pretender socavarla. Mucho menos para querer impugnarla unilateralmente". La frase es de Susana Díaz, que comenzó ensalzando los logros conseguidos en "la joven pero asentada democracia". Y en su visión de los últimos cuarenta años Andalucía tiene un papel primordial porque, según la presidenta de la Junta, "ha sido, es y será garantía de equilibrio en España". No fue la única que reivindicó ese carácter, pero hubo quien fue incluso más allá, como Esperanza Gómez. La portavoz adjunta de Podemos -Teresa Rodríguez no pudo estar en el Parlamento- aseguró que España nunca ha sido capaz de remozar su modelo federal sin la coordinación entre Andalucía y Cataluña.

No parece, sin embargo, que los discursos dominantes en el Palau de la Generalitat y el antiguo Hospital de las Cinco Llagas coincidan demasiado. Sólo la representante morada aludió a esa plurinacionalidad de España que el PSOE defiende con más fuerza al norte de Despeñaperros que al sur. El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, y el portavoz socialista, Mario Jiménez, también ensalzaron en el papel de Andalucía como garantía de igualdad entre las distintas regiones del país. Durán, además, pidió consenso a los cinco grupos para que la región esgrima "una única posición, ahora, cuando algunos cuestionan el modelo" constitucional.

Para lograr sus objetivos, Díaz, Durán y Jiménez tendrán un aliado en Juanma Moreno. "Que la confrontación no tenga cabida en nuestro proyecto común de avanzar en el autogobierno", dijo el presidente del PP andaluz, que se mostró partidario de defender una soberanía nacional que "no es negociable ni fraccionable". Pero hay materias donde no será posible la unidad de acción. El modelo de financiación autonómica, por ejemplo, va camino de convertirse en un motivo de discusión permanente entre populares y socialistas. Ni siquiera el homenaje a Infante se libró del rifirrafe a cuenta del objetivo de déficit, aunque fuera en un tono institucional.

Más difícil todavía será poner de acuerdo a los cinco partidos representados en la Cámara cuando se sienten a hablar de la inclusión de la Memoria Histórica en la enseñanza pública. "Quien crea que se trata de adoctrinamiento no puede estar más equivocado", aseguró Susana Díaz, que recordó que Blas Infante fue víctima de la Guerra Civil. La Ley de Memoria Democrática aboga por contar en los colegios qué paso con el autor de Ideal andaluz, pero también con la muerte de Manuel José García Caparrós. Ahí sí hay discrepancias en las bancadas del Parlamento.