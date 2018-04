Huelva, Granada y Algeciras, unidas contra De la Serna

Granada cumple hoy el tercer aniversario desde el cierre de la conexión por ferrocarril con Antequera con motivo de las obras de adaptación de la línea de alta velocidad a su paso por Loja y el acceso a la capital nazarí. La clausura iba a durar inicialmente unos meses, pero casi 1.000 días después aún se desconoce hasta cuándo se mantendrá. Y precisamente,Granada, tres años sin tren es el lema elegido para la manifestación convocada mañana en la capital granadina por la Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Granada, -instituciones gobernadas por el PSOE- junto con la Confederación de Empresarios de Granada, UGT, CCOO y el colectivo Marea Amarilla. En un manifiesto leído ayer por el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), en el Ayuntamiento, los convocantes piden la reconexión inmediata del tráfico ferroviario en la vía de Moreda, incluyendo el trayecto a Madrid con frecuencias suficientes, la conexión a Barcelona y que se restablezca el tráfico en la línea de Antequer-Granada.

La Mesa por el Ferrocarril también solicita que se dé cumplimiento a los acuerdos para el soterramiento del ferrocarril en Granada y considera "un nuevo fraude" que el estudio informativo sobre la viabilidad de la integración ferroviaria licitado por el Ministerio de Fomento tenga un plazo de dos años, por lo que no acabará antes de 2020. Se trata además, explican, del único paso dado de los tres acuerdos alcanzados en la última comisión de seguimiento celebrada el pasado mes de octubre.

La situación de Granada no es el único frente abierto contra el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. En Huelva, el presidente de la Diputación y el alcalde de la capital, los socialistas Ignacio Caraballo y Gabriel Cruz, respectivamente, denunciaron ayer "el entierro definitivo de la línea de alta velocidad" para conectar Huelva y Sevilla. Ambos comparecieron ayer para valorar la reunión mantenida en Madrid con De la Serna, en la que criticaron que la mejora se limitará a una variante para elevar la velocidad media con ancho ibérico, y no internacional como el del AVE. "Que no confundan más a los ciudadanos hablando de AVE, porque no llegará", insistió Caraballo. "La diferencia es clamorosa en el presupuesto: si el AVE Huelva-Sevilla iba a suponer una inversión de 1.200 millones de euros, la línea que nos van a poner se queda en un tercio, unos 400 millones. Y todo en unos presupuestos que siguen siendo una entelequia", agregó Cruz.

A ello se suma el estancamiento de la línea Algeciras-Bobadilla, una de las principales reivindicaciones de la Junta. Ante las críticas del Gobierno andaluz, Fomento aseguró ayer que la inversión comprometida en las cuentas de 2018, 31,8 millones de euros "garantiza" la promesa de que la mejora esté lista en 2021. "La inversión será creciente en los años siguientes hasta completar los 350 millones comprometidos para la renovación de la vía y su posterior electrificación", señaló en un comunicado Adif, dependiente del departamento de Íñigo de la Serna.