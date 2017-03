Un juez de Huelva archiva diez piezas de los cursos de formación

El Juzgado de Instrucción 5 de Huelva ordenó el archivo provisional de las diez piezas separadas de la causa principal sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación en Huelva en tanto que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados contra el auto de procedimiento abreviado dictado en julio de 2016, según indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En ese escrito, el juez ordenaba seguir la causa al advertir indicios de delito de prevaricación y malversación de fondos en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que permitió "por acción u omisión que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas".

Por estos hechos fueron procesados el ex delegado de Empleo Eduardo Muñoz, junto al secretario general de Empleo, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación para el Empleo, José Ángel Gil Flores; el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, Manuel María Velázquez Cabrera, además de dos técnicos de la Comisión de Valoración y la persona responsable de justificar las subvenciones.

Junto a la causa principal, el juez decidió abrir diez piezas separadas por fraude en las subvenciones a un total de diez empresas de la provincia, entre ellas, la del ex alcalde de Punta Umbría Gonzalo Rodríguez Nevado, cuya implicación en esta causa ahora archivada le llevó a abandonar la Alcaldía en febrero de 2016.

Desde el TSJA se precisó que a dicho auto de procedimiento abreviado se han presentado recursos que están a la espera de ser resueltos por la Audiencia Provincial de Huelva.

Por ello, ahora, el juez ha dictado una providencia en el que acuerda el archivo provisional de las piezas separadas, pero no porque considere que no haya hecho delictivo en las actuaciones de sus responsables, sino mientras que resuelve la Audiencia al objeto de que no transcurra el tiempo que la ley determina para la instrucción de las causas judiciales.

Será la decisión que adopte la Audiencia Provincial respecto de dichos recursos la que marque el proceder posterior del juez con respecto a estas piezas separadas. Tendrá que pronunciarse sobre si las reabre y continúa su instrucción o las archiva definitivamente si la resolución del órgano superior determina que el sistema de concesión de ayudas es legal.