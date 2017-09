Indignación en los partidos y en el IAM por "esta barbaridad"

El PSOE de Cartaya pidió al equipo de gobierno actuar "con contundencia" contra una publicidad sexista que incita a la pedofilia, como denunció el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista. Según la concejal Consolación Benítez, "es inadmisible que en pleno siglo XXI y en un municipio avanzado como Cartaya, se permita este tipo de barbaridades que denigra la imagen de la mujer convirtiéndola en un mero objeto sexual".

Para IU, "el cartel publicitario, sexista y vejatorio, ofrece explícitamente una imagen de sumisión sexual de la mujer, reducida a cuerpo objeto de consumo, asociada a la adolescencia en contexto escolar".

La directora del IAM en Huelva, Eva Salazar, mostró su "rechazo absoluto" y aunque recalcó no tienen competencias para regular la actividad de estos establecimientos, hizo un llamamiento a a los hombres que, "como principales consumidores, tienen que saber que las mujeres no pueden estar en el mercado como material de consumo. Se hace uso de ellas y lo que se fomenta es la trata y la explotación, que eso sí es un delito, además de que muchos estudios demuestran que no existe la prostitución voluntaria sin una situación de vulnerabilidad previa". Para Salazar, "es una campaña que incita indiscutiblemente a la pedofilia, usando uniformes de niñas en colegios que incitan a eso".