Íñigo Errejón da su apoyo al deseo de federalización de Podemos Andalucía

El pulso entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por el control de Podemos se traslada también al ámbito territorial. El número dos del partido hace suya la petición de Podemos Andalucía de lograr más autonomía frente al control de la organización estatal. "Ya no hay excusas para no afrontar la descentralización del partido y dar más poder a los círculos ya a los municipios", aseguró ayer Errejón en un acto en Sevilla, donde presentó las propuestas de su corriente Recuperar la ilusión de cara a la asamblea Vistalegre II que se celebra este fin de semana en Madrid.

El secretario político de Podemos admitió que en una primera fase apoyó "la construcción de una organización muy concentrada en Madrid". "Hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento. No teníamos ni organización ni tiempo para librar todas las campañas electorales. Pero hoy no hay más excusas para no descentralizar y dar más poder a los círculos y a los municipios", recalcó Errejón, quien reiteró que aspira a construir un partido que "no sea un Scattergories ni pertenezca a cinco o seis".

La propuesta implica autonomía en la política de alianzas y en la confección de las listas

La Asamblea Andaluza aprobó por una amplia mayoría la federalización del partido en la comunidad, lo que implica no sólo el control de las finanzas y el censo, sino la autonomía en la política de alianzas y en la confección de las listas a las elecciones generales. La líder regional de Podemos, Teresa Rodríguez, encuadrada en la corriente anticapitalista, fue la principal abanderada de esta propuesta, que también ha sido planteada en términos similares en otros territorios. Sin embargo, la federalización ha sido frenada por la corriente Podemos para todas que encabeza Pablo Iglesias.

El acto -en el que también intervinieron las parlamentaria Begoña Gutiérrez y Esperanza Gómez, y la diputada Auxi Honorato- estuvo lleno de alusiones veladas al actual liderazgo del partido. Sus primeras palabras se dirigieron a Sergio Pascual, defenestrado por Iglesias el pasado año y que se encontraba sentado en la primera fila. "Quiero dar un agradecimiento especial a Sergio Pascual que actúa como un militante y construye allá donde esté. La valía de un dirigente no se prueba en los buenos momentos, sino en los difíciles", señaló en medio de una fuerte ovación.

Errejón insistió en que "va de frente" ante los reproches de Iglesias. "Estaría mucho más cómodo si no defendiera las ideas en las que creo", señaló el número dos del partido, quien reiteró que la formación debe "recuperar la senda de la transversalidad". "El problema no es dar miedo a los privilegiados, sino que se lo hemos producido a veces a nuestros vecinos y compañeros de trabajo", recalcó el secretario político de Podemos, que subrayó que "la ilusión no se construye pidendo carnés ni preguntando de dónde se viene, sino a dónde se quiere ir".