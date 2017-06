El Instituto Elcano prevé un aumento de inmigrantes por el buen tiempo

El Real Instituto Elcano ve "previsible" un aumento de la llegada de pateras con inmigrantes a las costas andaluzas durante los próximos meses por la mejoría de las condiciones metereológicas, así como por el endurecimiento de las condiciones en Libia, aunque considera precipitado concluir que se deba a un cambio en las rutas migratorias. Así lo explicó Carmen González Enríquez, investigadora principal de migraciones del Real Instituto Elcano.

En los primeros cinco meses del año, el número de migrantes rescatados en las costas andaluzas ha crecido un 115,6% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta sumar un total de 3.432 personas. Por ejemplo, desde el jueves se ha rescatado a 439 inmigrantes que viajaban a bordo de 17 pateras, según datos de la Delegación de Gobierno en Andalucía. En las costas de Cádiz fueron 52 personas que viajaban en seis pateras; en las de Granada, a 133 que viajaban en cuatro pateras; en Málaga, a 52 inmigrantes de una patera, y en Almería, a 202 personas a bordo de seis embarcaciones de ese tipo.

Estos datos no permiten, sin embargo, concluir todavía que se está produciendo un cambio en las rutas migratorias, en opinión de la investigadora del Instituto Elcano que estima el incremento de los últimos días puede estar relacionado con "el verano al ser una época en la que siempre se produce un aumento".

"Podemos estar ante un resultado azaroso porque los números, de momento, son pequeños, no demuestran un gran cambio y al comienzo del verano ocurre siempre un incremento; la situación en Libia puede tener alguna relación pero no es un dato cierto aún, no hay base para demostrar un cambio de tendencia", apostilló la investigadora.