El juez de Invercaria impone una fianza de 950.000 euros a la diseñadora Juana Martín

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha abierto juicio oral contra la diseñadora cordobesa Juana Martín y tres ex directivos de Invercaria -el ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo, Cristóbal Cantos y Antonio Nieto-, a los que ha impuesto una fianza de 949.749 euros, en relación con las ayudas de 850.000 euros que habría recibido la empresa de la modista y que no habrían sido devueltos. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una condena de ocho años de prisión para Martín por delitos de malversación, mientras que ha pedido otros ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para el Tomás Pérez-Sauquillo; y a Cristóbal Cantos y Antonio Nieto, seis años y seis meses de prisión a cada uno de ellos, así como 18 años de inhabilitación, por los mismos delitos de malversación y prevaricación.

El juez recordó en el auto de procesamiento que el 16 de enero de 2006 se formalizó ante notario un préstamo participativo de Invercaria a la sociedad mercantil Juana Martín Diseño de 120.000 euros, con una amortización que se iniciaba el 16 de enero de 2010 con cancelaciones semestrales de 12.000 euros.

El magistrado dicta la misma cantidad para el ex presidente de la sociedad Pérez-Sauquillo

El 28 de junio de 2006, el consejo de administración de Invercaria aprobó la propuesta para invertir en Juan Martín con un importe máximo de 900.000 euros, un acuerdo que "no fue sometido a ratificación del consejo rector del socio único de la sociedad, la agencia pública andaluza Idea". Esa propuesta de inversión recogía el otorgamiento de una licencia "en exclusiva" sobre la marca de Juana Martín Manzano así como la capitalización del préstamo participativo por importe de 120.00 euros concertado con Juan Martín Andalucía. Mediante la formalización de un aumento de capital por compensación de créditos.

El crédito a favor de Juana Martín tenía prevista su amortización al inicio del 16 de enero de 2010, con cancelaciones semestrales de 12.000 euros, pero al no contar con cuentas anuales depositadas en el registro mercantil desde 2009 "se desconoce si dicho préstamo está siendo atendido por Juana Martín Diseño".

El instructor señala que el presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, el director de Promoción, Cristóbal Cantos, y el director financiero Antonio Nieto, como cargos directivos y miembros del consejo de administración de Juana Martín Andalucía, "con conocimiento" de estas actuaciones, participaron de forma directa o indirecta en varias pólizas de préstamos a Juana Martín.