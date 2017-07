Investigan la legalidad de una piscina del dirigente del PSOE Francisco Conejo

El Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga investiga la legalidad de la piscina del secretario de política institucional del PSOE andaluz y portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo. A instancias de la magistrada, un arquitecto de la Consejería de Medio Ambiente ha emitido un informe en el que certifica que, efectivamente, el dirigente socialista instaló una piscina prefabricada en su chalé de Añoreta Golf, en Rincón de la Victoria, sin disponer de la preceptiva licencia lo que constituye una infracción grave de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). No obstante, el informe también precisa que las obras realizadas "se ajustaban a la normativa urbanística de aplicación" y puntualiza que "eran autorizables".

El informe remitido al juzgado también recoge que la licencia de obras, concedida con posterioridad, no incluyó un proyecto, pero agrega que "la documentación técnica presentada puede considerarse sustitutiva", ya que con ese término no se hace referencia al proyecto técnico regulado en la normativa vigente en materia de edificación y que una piscina, y más aún siendo prefabricada, puede considerarse una obra menor, siendo la regla general que las obras menores no requieren proyecto técnico".

Conejo explicó ayer que pidió la licencia de obras en noviembre de 2007. "Fui al Ayuntamiento, solicité la licencia y pagué las tasas. Poco después firmé la escritura. La piscina la instalé en 2008, es verdad que el Ayuntamiento no había contestado, pero creí que todo estaba bien".