La Audiencia recusa al juez Pedro Izquierdo para celebrar el juicio de Chaves y Griñán

Más información La Audiencia establece que haya un solo juicio para cada acusado

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Ángel Márquez, ha estimado la recusación presentada por el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular contra el magistrado Pedro Izquierdo, quien finalmente no podrá celebrar el juicio por el denominado “procedimiento específico” en el que están procesados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos. Esto significa que la Sección Primera de la Audiencia, que preside Pedro Izquierdo, deberá designar ahora un nuevo ponente para este juicio, dado que Izquierdo queda apartado por completo del enjuiciamiento.

Recientemente la Audiencia había dado un plazo de tres días a la Fiscalía Anticorrupción para que realizara un “informe previo” a la resolución del incidente de recusación planteada por el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular contra el juez Pedro Izquierdo, que fue designado ponente del juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE.

La Fiscalía Anticorrupción rechazó en marzo pasado la recusación del magistrado Pedro Izquierdo, pero lo hizo con matices importantes. El Ministerio Público presentó entonces dos escritos, en uno de los cuales analizaba la recusación planteada por las acusaciones del sindicato Manos Limpias y del Partido Popular, y llegaba a la conclusión de que no aprecia motivos formales para la abstención o recusación del magistrado ponente de esta pieza de los ERE, al no detectar motivos de amistad manifiesta con las partes ni de interés directo o indirecto. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción presentó un segundo escrito en el que insta al juez a que analice su etapa política como secretario general para la Justicia, a los efectos de que valore si por razón de su cargo pudo conocer procedimientos administrativos como los que van a ser enjuiciados, como por ejemplo el uso de las transferencias de financiación, y que pudieran haberle formado una supuesta opinión en algún sentido, explicaron fuentes del caso.

La Fiscalía explicó que sobre el tratamiento que da el legislador a efectos procesales a “aquellos jueces y magistrados que han desempeñado un cargo público o administrativo y después retornan a la judicatura”, y en el segundo escrito expone al magistrado “una serie de consideraciones sobre el contenido litigioso de la presente causa a los efectos de valoración de la posible concurrencia de la causa recogida” en el artículo 219.16, que establece como causa de abstención y recusación la de “haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”.

La Fiscalía planteó, de esta forma, una salida al magistrado ponente a pesar de que formalmente entiende que no hay motivos para la recusación en los términos planteados por las acusaciones.

El magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia entre 2008 y 2014, realizó un informe a raíz del incidente de recusación en el que puso de manifiesto que no ve causa para que sea recusado de este juicio, aunque ha pedido a la Audiencia de Sevilla que valore la perturbación que ha suscitado su designación para enjuiciar este caso.

En el informe, de 29 folios, el magistrado reconoce que con el incidente de recusación planteado por las acusaciones populares de Manos Limpias y el Partido Popular "no sólo se ha visto ya perturbado el sosiego y tranquilidad" con la que como ponente debería haber comenzado a estudiar la causa del denominado "procedimiento específico", sino que también al cuestionarse su inclusión en la Sala, también se ha afectado al tribunal, "al proyectarse de forma persistente una sospecha generalizada sobre si concurrirían las garantías necesarias para afrontar la celebración del juicio".

"Es cierto que mi continuidad en el tribunal conociendo del procedimiento va a suponer el tener que afrontar por mi parte un reto de abstracción de todo lo sucedido que, aunque vencible, pudiera pensarse que de no lograrlo podría implicar un riesgo de que el enjuiciamiento de las conductas investigadas no se llevara a efecto de forma adecuada, no sólo respecto a las pretensiones de los recusantes sino también en cuanto a las planteadas por los encausados y encausadas", confiesa el magistrado.

Pedro Izquierdo subraya que lo que ha venido sucediendo ha implicado ya una "perturbación en la actividad ordinaria del tribunal y puede que del interés superior de la Justicia, en cuanto debe impartirse en un contexto de plenas garantías, entre las que también es importante la plena confianza, aún subjetiva, de que éstas concurra, lo que de forma legítima ha sido cuestionado por los recusantes".

El magistrado concluye su informe poniendo de manifiesto que resulta procedente que "sea la Sala a la que corresponda conocer de los incidentes de recusación la que, valorando todas las circunstancias expuestas por las partes personadas y en este informe, resuelva lo que considere procedente, incluso frente a mi percepción subjetiva de poder ejercer de forma responsable mis obligaciones profesionales como presidente de la Sala y ponente".

Pedro Izquierdo asegura que cuando la Sección Primera resultó elegida en el sorteo celebrado el pasado 23 de febrero para enjuiciar el caso de Chaves y Griñán en ese momento tampoco tenía dudas que aconsejaran su abstención "ni tampoco que estaba retando a las partes personadas a recusarlo". El magistrado recuerda que declaró que este caso no era uno más "por su complejidad", por lo que no planteó su abstención "al no apreciar que concurriera causa legal para ello, sin prever todo lo que ha venido aconteciendo con posterioridad, circunstancias que sí han hecho realidad lo que también anunció de que pudiera llegarse a ver comprometida la actividad ordinaria del tribunal".