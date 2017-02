Jaén desafía los nuevos estatutos de la dirección nacional del PP

El presidente del PP, José Enrique Fernández de Moya, asegura que tiene "la autorización" de la dirección de su partido para presentarse a la reelección. Los nuevos estatutos del PP, aprobados hace dos semanas en el congreso nacional, declara incompatibles el puesto de presidente o secretario provincial con cargos públicos de ámbito nacional. Fernández de Moya es secretario de Estado de Hacienda.

"Esta mañana he hablado con la dirección nacional de mi partido al objeto de despejar todas las dudas posibles y tengo la autorización de la dirección nacional del Partido Popular para concurrir nuevamente como candidato a la presidencia del PP de Jaén", afirmó no sin incidir en que le han transmitido que "no hay ni obstáculo ni impedimento alguno" para presentarse.

En la misma situación que el presidente de Jaén, están el de Córdoba, José Antonio Nieto, que es secretario de Estado de Seguridad, y el de Cádiz, Antonio Sanz, delegado del Gobierno, aunque su trabajo sí lo desarrolla en la comunidad, no en Madrid.

La secretaria general del PP-A, Dolores López, afirmó ayer que, de momento, su objetivo es el congreso regional de mediados de marzo, por lo que se verá cómo se aplican los estatutos cuando se convoquen los provinciales. Fernández de Moya dijo que había hablado "con todo el PP de Jaén y me han pedido nuevamente que diera ese paso hacia adelante y lo hago con orgullo, con satisfacción, energía renovada, con entusiasmo".

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha sido uno de los dirigentes del partido que más han defendido la política de incompatibilidades. Así lo hizo respecto a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, también ministra de Defensa. No obstante, quedó satisfecho con el resultado del congreso, que no pone problemas a Cospedal, aunque sí a algunos de sus presidentes provinciales.