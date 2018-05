Jiménez Barrios confía en que Rajoy convoque el CPFF

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, dijo ayer que confía en la "palabra" del jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica y ha pedido a los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz "altura de miras" para trabajar por Andalucía. En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Jiménez Barrios, ha indicado que nos encontramos "en el momento de demostrar altura de miras, por parte de todos los grupos parlamentarios, para comprender que nos estamos jugando el presente y el futuro de Andalucía".

El vicepresidente lamentó que en el debate general sobre Andalucía celebrado estos dos días atrás, la oposición perdiera "la oportunidad de elevar el debate y hablar de lo que interesa a los andaluces, de los asuntos que les ocupan, les preocupan" y sobre los que todos los grupos parlamentarios tienen que "poner el énfasis necesario" para solucionarlos.

A juicio del número dos del Ejecutivo andaluz, resulta "inaudito escuchar a algún grupo parlamentario subirse a la tribuna para hablar" de la necesidad de realizar inversiones y, "al mismo tiempo, no señalar dónde están los recursos necesarios para poder hacerlas efectivas". Jiménez Barrios insistió en que Andalucía "necesita una financiación adecuada" porque es el momento de que la comunidad "dé el salto". "Andalucía ha hecho sus deberes durante la crisis, con grandes esfuerzos, y ahora tiene que hacer el esfuerzo de salir de ella, pero bien, porque no es lo mismo salir por la derecha que por la izquierda", ha remarcado. Asimismo, ha expresado su "confianza" en la palabra del presidente del Gobierno, que en la reunión que mantuvo el pasado 18 de abril con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "a la mayor brevedad". En este punto, indicóque "seguimos confiando, aunque los tiempos de Rajoy no tienen una regla de medida definida".