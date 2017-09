Jiménez Barrios niega "puertas giratorias" en los nombramientos de los ex consejeros

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios negó ayer que haya "puertas giratorias" tras los nombramientos en la Administración andaluza de cuatro de los cinco ex consejeros que salieron del Ejecutivo en la última remodelación llevada a cabo en junio. El PP, por su parte, criticó que se les "recompense" en otros cargos después de ser cesados "por problemas en su gestión".

Jiménez Barrios explicó en comisión parlamentaria que las decisiones se toman en virtud de las atribuciones que tiene el Consejo de Gobierno para nombrar a quien crea oportuno y que "en ningún supuesto hay ilegalidad ni existe puerta giratoria". Se refiere al nombramiento de los ex titulares de Salud, de Educación, de Agricultura y de Empleo, Aquilino Alonso, Adelaida de la Calle, Carmen Ortiz y José Sánchez Maldonado, respectivamente, en cargos de dirección de la Administración andaluza.

El número dos del Gobierno replicó al PP que "para que le gusten los nombramientos tiene que ganar las elecciones". "Los andaluces nos han dado su confianza para establecer el Gobierno, comprendo que no le guste, pero tenemos que prestigiar la vida pública", insistió el vicepresidente, que defendió la trayectoria profesional de los ex consejeros, "que puede usarse en unas y otras materias". "No hay incompatibilidad ni resolución que lo impida", agregó el consejero, quien afirmó que Susana Díaz, "al nombrarlos, asume su responsabilidad y hace lo que tiene que hacer a la hora de situar en los altos cargos a quien corresponde".