Jiménez: "Díaz está centrada" en su responsabilidad como presidenta y no hay otra realidad"

El portavoz socialista en el Parlamento andaluz y de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha defendido que Susana Díaz está "muy centrada en su responsabilidad como presidenta de la Junta de Andalucía", de manera que "no hay otra realidad encima de la mesa".

Mario Jiménez, preguntado sobre si cree que Susana Díaz es la persona más idónea para ocupar la Secretaría General del PSOE en la nueva etapa que se iniciará con el congreso, ha señalado que él no va a hacer ningún pronunciamiento ni valoración de ningún compañero de cara a un proceso que en su momento se abrirá en el partido.

"Yo tengo que ser absolutamente escrupuloso e imparcial como responsable en la dirección del partido en este momento", ha señalado.

Ha indicado que todo el mundo conoce la "capacidad política de Susana Díaz", si bien ha insistido en que él no va a hacer ninguna valoración que, evidentemente, se interpretaría de una manera "con trascendencia en términos políticos".

Mario Jiménez ha asegurado que ve a Susana Díaz "muy centrada en su responsabilidad como presidenta de la Junta de Andalucía". "Es su obligación y a ello está, como no puede ser de otra manera", ha indicado.

Respecto a si sería compatible la Secretaría General del PSOE con la Presidencia de la Junta, a efectos prácticos, en el caso de que Susana Díaz decidiera optar a liderar el partido, ha indicado que pronunciarse sobre eso significa "pronunciarse sobre futuribles y sobre situaciones que no están planteadas".

"Esa realidad no existe, no está encima de la mesa y, por lo tanto, no tiene mucho sentido pronunciarse", ha manifestado el dirigente socialista.

Ha querido dejar claro que Andalucía cuenta en estos momentos con un Gobierno que goza de estabilidad y con una presidenta, Susana Díaz, que está centrada en esa responsabilidad, con lo que "no está planteado ningún otro escenario", según ha señalado respecto a un posible adelanto electoral.

En cuanto a su propio futuro político, Mario Jiménez ha indicado que en estos momentos está centrado en su tarea como miembro de la comisión gestora del PSOE.