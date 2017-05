José Luis Ábalos: "El 'susanismo' está finiquitado, si es que alguna vez existió"

El nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, sostiene que "el susanismo ya está finiquitado, si es que alguna vez lo hubo" y que "la operación no le ha salido bien", después de que los apoyos a la presidenta andaluza no hayan "funcionado adecuadamente". En una entrevista con la agencia Efe, Ábalos (Torrent, Valencia, 1959) se refiere a la candidatura de Susana Díaz, apoyada por casi todos los barones y dirigentes históricos del partido. Más allá de primeras estas apreciaciones, se muestra confiado en que el reciente proceso de primarias que ha atravesado su partido no deje cicatrices, aunque ha advertido de que "si uno se instala en el trauma, puede vivir en el resentimiento".

Ábalos, secretario provincial del PSOE de Valencia, fue vicecoordinador de la campaña de Pedro Sánchez y es una persona de su máxima confianza. Puede ser el nuevo secretario de Organización. En apenas 30 minutos de entrevista, atiende dos llamadas del líder socialista. "Todo el equipo de Sánchez nos sentimos muy aislados, sobre todo al principio, porque su salida fue muy traumática. Se nos estigmatizó, se nos hizo ver que hacíamos daño al partido. Además, el viraje de la posición política del PSOE permitió gobernar al PP", señala. A su juicio, "a poco que se hubiese empatizado con la militancia, nos habríamos dado cuenta de que había un debate pendiente desde la derrota de 2011 sobre las respuestas políticas a la crisis, que en buena medida han dado pie a la aparición de Podemos".

Para Ábalos, resulta evidente que en la victoria de Sánchez hay una componente clave de reprobación de la militancia, pero también "un buen programa", porque "se ha condenado la soberbia, los ejercicios de fuerza, las malas formas para acabar posibilitando un gobierno de la derecha", y al mismo tiempo se ha logrado proyectar un "imaginario superior" al del propio programa, "como en el 82".

Preguntado sobre si cree que las primeras reacciones de los barones socialistas favorecen la recomposición del partido, el nuevo portavoz entiende que "sí, pero con matices. Se han dado cuenta de que cabía rectificar" y añade que "muchos son presidentes autonómicos y tienen un espacio y una responsabilidad tremendas".