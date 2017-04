Juana Martín cree que la acusación de la Fiscalía es un "error"

La diseñadora cordobesa Juana Martín, para quien el Ministerio Fiscal solicita una pena de ocho años de prisión por los delitos de malversación y prevaricación en el caso Invercaria, negó ayer las acusaciones y afirmó que la calificación del fiscal es un "manifiesto error".

En un comunicado remitido a Efe, la abogada de la diseñadora, María Dolores Moreno, manifiesta que la calificación provisional de la Fiscalía se equivoca al imputar a Juana Martin la autoría de los delitos de los que se le acusa. En este sentido, la abogada argumentó que Martín nunca ha tenido "la cualidad de autoridad o funcionaria pública, por lo que no puede ser considerada como autora de tales delitos", mientras que el fiscal imputa unos hechos "sin concretar" la "presunta participación" de la diseñadora. Además, la abogada negó la existencia "responsabilidad penal" en su defendida que pueda derivarse de los delitos que se le imputan como "quedará demostrado en su día".

Insiste en que no se le puede imputar un delito de prevaricación por no ser funcionaria

En el escrito de acusación elevado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, el Ministerio Público pide también ocho años de prisión para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por las ayudas a Juana Martín. Asimismo, la Fiscalía solicita seis años y medio de cárcel para el ex director de promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, denunciante del caso, y para Antonio Nieto, ex director financiero de la empresa pública de capital riesgo de la Junta.

El juez que investiga las irregularidades en Invercaria decretó el archivo parcial de las actuaciones con respecto a un hermano de la diseñadora y los cuatro investigados por el hecho relativo al reconocimiento de deuda a favor de la empresa Juana Martín Diseño de 26 de abril de 2013, que es objeto de otra investigación en el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. En este último caso, la Fiscalía reclama para Martín tres años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes.