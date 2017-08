Juana Rivas no comparece ante el juzgado y el juez ordena su detención

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada encargado de la vía penal de esta causa ordenó ayer la detención de Juana Rivas después de que no se presentara para declarar por los posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial y por la posible sustracción de sus hijos. Rivas está en paradero desconocido junto con los niños desde el 26 de julio.

El juez ha hecho constar en su auto en el que dictamina la orden de detención y presentación de la mujer ante el tribunal que "no procede la adopción de otras medidas cautelares" y apunta a que las medidas solicitadas por el padre de los niños "resultan amparadas" por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "aplicable en cualquier ámbito jurisdiccional para posibilitar rápidamente la evitación de perjuicios a los menores". La Fiscalía resaltó la necesidad de defender la "legalidad ordinaria" para que la madre sea puesta a disposición del juez.

La Fiscalía apela a la "legalidad ordinaria" para que Rivas sea puesta a disposición judicialGrupos de personas se concentran ante el juzgado en favor del padre de los niños

La decisión judicial impide a Rivas "abandonar el país", y para los menores, de once y tres años, "supone el mismo impedimento" en la actual situación. Si los hijos fueran hallados bajo su guarda o la de un tercero, "el cumplimiento de lo acordado civilmente obliga a que los menores sean inmediatamente y sin excusa entregados al padre".

El eco mediático del caso quedó de manifiesto desde primeras horas de la mañana, con medios de comunicación de toda España esperando desde mucho antes a las puertas de los Juzgados granadinos. La expectación ante el caso de Juana Rivas, inmerso en un embrollo judicial cada vez más complicado, ha ido en aumento desde sus inicios.

Tanto la mujer, como su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri, habían sido citados por el Juzgado número 2 de Granada. Minutos después de las nueve, el padre de los niños apareció acompañado de su abogado, Adolfo Alonso, y el cónsul italiano. Decenas de personas convocadas por colectivos a favor de la custodia compartida lo recibieron entre aplausos y vitoreos.

Todavía a esa hora se desconocía si Rivas acudiría a la citación. El abogado de Arcuri se mostró esperanzado de que esta situación "termine cuanto antes" y avanzó que mantenían el acuerdo para lograr una custodia compartida en Italia. Alonso dijo también que se encontraban "tranquilos" aunque "sobrepasados" por una causa que a estas alturas tiene "un desenfoque absoluto para silenciar que estamos ante dos secuestros interparentales de menores bajo la percha de la violencia de género". El letrado detalló además que "nosotros no sabemos dónde están los niños pero confío en que hoy sea un día para que podamos avanzar en resolver la situación. Lo que nos importa es que se cumpla la legalidad", añadió. Arcuri no hizo declaraciones.

"Pido que se haga lo normal en estos casos que son frecuentes en la Unión Europea. Es una pena que se haya sacado de quicio. No pasa nada, esto parece el fin del mundo pero no lo es. Aun está la custodia de los niños por discutir y hay muchas cosas por resolver", dijo Alonso, que recordó que la madre podrá alegar en todo momento tanto en los procesos que se diriman en España como en Italia lo que desee. El abogado de Arcuri pidió a Rivas que recapacite y deje de tener miedo. "Debe saber que tiene las puertas abiertas", reiteró, pero dejando muy claro que si no comparecía se vería obligado a solicitar la detención inmediata.

Y eso fue lo que ocurrió. A las diez de la mañana empezó a descartarse la aparición de la mujer, citada a esa hora. No compareció, y tampoco lo hizo ninguno de sus representantes legales o asesores. A la salida de los Juzgados, el abogado del padre volvió a hablar con los periodistas y detalló lo que previamente había anticipado: solicitó la detención de Juana Rivas y la aprehensión de los niños.