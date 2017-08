Juana Rivas no agota el ultimátum y entrega voluntariamente a los niños

Lejos de las cámaras y en silencio, Juana Rivas entregó ayer a las 11:30 de la mañana a sus dos hijos de once y tres años en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada. No llegó a agotar el plazo que le había impuesto el Juzgado de Instrucción número 2 y, unas horas antes de que se cumpliera el ultimátum, (estaba convocada a las 17:00 en el punto de encuentro familiar de la Junta), entregó voluntariamente a los pequeños. Rivas, investigada por supuesta desobediencia judicial y sustracción de menores, pasó oculta más de un mes tras incumplir la orden del Juzgado de Primera Instancia 3 de llevar a sus hijos al mismo punto en el que estaba citada ayer.

La juez argumentó el pasado jueves que la entrega respondía al cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes y advirtió además de que, en caso de que no la acatara, se adoptarían las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requirieran.

Pero no ha hecho falta llegar a estos extremos, La madre de Maracena se adelantó ayer al cumplimiento de la obligación que tenía de devolverle sus hijos al padre, Francesco Arcuri, residente en Italia y condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar.

Poco después de las tres de la tarde, Arcuri salió con los menores en coche por la puerta trasera de la Comandancia para evitar a los medios de comunicación. El letrado del padre, Adolfo Alonso, apuntó que el intercambio de los menores entre los progenitores se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto y subrayó la labor de la Guardia Civil, que ha facilitado que los niños se marchen con el padre sin haberse visto sometidos a la presión mediática.

El abogado de Arcuri, cuyo cliente da así por terminado el proceso para recuperar a sus hijos, detalló que al principio, los niños, y especialmente el mayor de los hermanos, estaban algo inquietos, pero que se han ido calmando.

Además, apuntó apuntó que el reencuentro de los menores con el padre ha sido "normal" y que han vuelto al nivel que existía antes de que Juana Rivas viajara desde Italia a España con los niños a mediados de 2016. Alonso subrayó la importancia de "tranquilizar a la opinión pública" sobre la situación de los niños, cuyo padre ahora deberá completar los trámites previstos para poder viajar a Italia con ellos.

Juana Rivas se instaló en Maracena en 2016 al trasladarse desde Italia para huir -según su relato- del maltrato de su ex pareja. El caso ha despertado en las últimas semanas un gran interés dentro y fuera de España y ha abierto un amplio debate. La justicia española condenó Arcuri en 2009 por "lesiones en el ámbito familiar" a tres meses de prisión (que no tuvo que cumplir) y un año y tres meses sin poder acercarse a menos de 200 metros de la mujer. Tras retomar la convivencia durante un tiempo, en mayo de 2016 Rivas se llevó a los dos niños desde Italia a la localidad española de Maracena, en Granada. Dijo a su ex marido que era por unas vacaciones y obtuvo su permiso para sacar a los menores del país. Al llegar a España presentó una denuncia contra él y nunca más regresó a Italia.

Por su parte, Francesco Arcuri denunció a Rivas por sustracción de menores y la Justicia de Granada ordenó en abril que la mujer le devolviera los niños. Ésta tenía como plazo máximo para entregarlos el 26 de julio, día en que se perdió su rastro.