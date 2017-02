Moreno llama a la “rebeldía social” para desbancar al PSOE-A

"Rebeldía social ante la prepotencia del PSOE durante 36 años para dejar estar en la cola del desempleo en Europa, cada vez son más los que se rebelan en nuestra tierra". Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, expuso las líneas maestras de su formación para tratar de desbancar de la Presidente de la Junta de Andalucía a Susana Díaz y remitió a conceptos más habituales en los discursos de los partidos más cercanos a la izquierda que a la derecha. Mariano Rajoy, encargado de presentar al líder andaluz en el hotel Villa Magna de Madrid en los Desayunos Informativos de Europa Press, escuchó atentamente los mensajes de su "buen amigo", un político, a juicio del presidente del Gobierno, "destinado a cumplir un papel importante porque es el hombre indicado para que Andalucía alcance el liderazgo que le corresponde porque lo tiene todo para estar a la vanguardia de Europa" y que no puede "resignarse" a sufrir una tasa de paro tan elevada ni a ser gobernados por políticos que "sólo piensan en atornillar en el poder a su partido".

En su discurso ante un aforo repleto de dirigentes reputados del Gobierno y del PP, Moreno defendió los valores de la región en la víspera del 28 de febrero, "nuestro día grande", y recalcó en numerosas ocasiones la "solidaridad" del pueblo andaluz y la necesidad de que sea "motor de España". "La falta de ambición de los gobernantes" es el principal hándicap para que Andalucía "crezca como debería". "Es como un fórmula 1 con malos pilotos, porque ha habido mucho conformismo", remarcó Moreno antes de recordar que la región ha ido hacia atrás desde el Estatuto de autonomía de 1981, no como las demás comunidades: "Nuestro diferencial de paro se ha doblado respecto a España". El dirigente regional enumeró los datos económicos, sociales, sanitarios, educativos, de dependencia... para concluir que "pese a las toneladas de propaganda socialista, no existe más protección ni mejor gestión en Andalucía que en otras regiones en políticas sociales, no existe una vía a la andaluza exportable al resto del país en materia social".

Abundando en una parcela que ha explotado en los últimos tiempos el PP-A, Moreno volvió a insistir en que cuando él llegue al poder será "una prioridad máxima" acabar con el "infierno fiscal" de los andaluces, desmenuzando su lucha para bonificar por completo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, rebajar el tramo autonómico del IRPF e incentivar las ventajas fiscales, amén de encontrar “un modelo mejor a base de diálogo” en la negociación de la financiación autonómica: "La mejor gestión en Andalucía es imprescindible para aprovechar nuestros recursos, los 33.000 millones de euros".

Volvió a tirar de términos no demasiado arraigados al centroderecha cuando dijo que "tengo un profundo y radical inconformismo activo", en contraposición a los dirigentes socialistas andaluces. "No podemos perder más oportunidades", afirmó. Hasta en el recurso de echar mano de una cita, Moreno sorprendió al aludir a Federico García Lorca, quien dijo que "el más terrible de los sentimientos es tener la esperanza perdida. Desde el PP-A no vamos a permitir que los andaluces pierdan la esperanza. Quiero ser el primero en luchar por esa Andalucía mejor, por un antes y un después".

Los buenos augurios que ofrecen las encuestas al PP-A son un acicate para Moreno, ya que "estamos no sólo en condiciones de disputar la victoria al PSOE en Andalucía, sino también a gobernar por primera vez en nuestra tierra"; no obstante, no está a favor de que se adelanten los comicios previstos para 2019, aunque si "Susana Díaz decide traicionar a los andaluces, el PP estaría ahí para dar estabilidad institucional". A propósito de la presidenta de la Junta, aseguró que "desde hace dos años su agenda ha estado volcada en liderar el PSOE", aunque hizo hincapié en su malestar porque "su Gobierno está paralizado y algunos de sus consejeros se están moviendo para ocupar su puesto; esa incertidumbre es mala para nuestra tierra, que se desangra. No creo que sea compatible presidir la Junta y liderar el PSOE".

Moreno, quien tiró algunos dardos a Ciudadanos porque no ejercen el mismo papel de socio de Gobierno en Madrid que en Andalucía, valoró su candidatura única a ser reelegido presidente regional a mediados de marzo en Málaga porque "significa que los afiliados confían en mí"; asimismo, el líder popular evitó polemizar sobre el desafío de Fernández de Moya al manifestar que se presentará a presidente de Jaén pese al candente debate de incompatibilidades por su cargo institucional: "No es un desafío porque no se ha presentado contra mí. Éste es un partido plural y habrá que estudiar la excepcionalidad". Finalmente, Moreno provocó la risa del auditorio cuando afirmó que "me tomaré mi tiempo para ver cuál es mi equipo; tengo un modelo, que es el del presidente Rajoy, que dejó su decisión hasta el último minuto... y lo hizo bien".