Juanma Moreno debe resolver las incompatibilidades

Cuando el lunes pasado el periodista Sergio Martín preguntó a Mariano Rajoy por la rivalidad que había dentro del PP, el presidente matizó por su cuenta: "Supongo que se refiere a María Dolores de Cospedal y a Soraya Sáenz de Santamaría, ellas son...". Y siguió. Más que una rivalidad con la vicepresidenta, la secretaria general de los populares tiene un problema con su propio partido. "Es que no entiende de esto", confesó a este medio un presidente provincial de este partido en Andalucía. "Es muy estirada, y no hace amigos", indicó otro de los dirigentes. Tanto es así que Cospedal estuvo a punto de quedarse sin el cargo por medio de una ponencia que llegó al congreso. Se salvó por los pelos, y aún así Mariano Rajoy la convalidó en el cargo. El líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, que es uno de los sorayos más destacados y uno de los pocos dirigentes críticos públicos que tiene Cospedal, debe resolver cómo repercute las nuevas incompatibilidades en Andalucía. Según el artículo 10 de los nuevos estatutos, el cargo de presidente y secretario general en provincias es incompatible con cargos públicos, a excepción de concejales y parlamentarios. Leído tal cual, ni José Antonio Nieto ni José Andrés Fernández de Moya podrían seguir siendo presidentes en Córdoba y en Jaén, respectivamente, al ser secretarios de Estado. Es más, Antonio Sanz, claro presidente del PP en Cádiz, también es delegado del Gobierno. Desde el PP andaluz se explicó que se están estudiando los estatutos.

El PP andaluz ha convocado su congreso regional para los días 18 y 19 de junio en Málaga. Juanma Moreno ya ha anunciado que se presentará a la reelección y, de momento, no parece que tenga nadie de peso en la oposición. Hace ya unos meses, Moreno era partidario de aplicar una incompatibilidad a los cargos del partido, lo que le habría traído problemas a José Antonio Nieto y a Fernández de Moya. Finalmente ha optado por no dar esa batalla. Nieto es el secretario de Estado de Seguridad, uno de los hombres de confianza del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido y, por tanto, cercano a Cospedal. De hecho, la actual ministra de Defensa quiso que el cordobés fuese el sucesor de Zoido al frente del PP andaluz. También lo fue José Luis Sanz, actual alcalde de Tomares. Nunca lo fue Juanma Moreno, que llegó al liderazgo por el apoyo conjunto de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda, también es el presidente en Jaén. Los estatutos disponen que las direcciones podrían hacer excepciones, pero es algo que se debe discutir. A priori, los únicos congresos provinciales que se presentan problemáticos son los de Sevilla y Granada y, con ciertas dudas, Almería.

En Sevilla confluyen muchos frentes, uno de ellos es la mala relación con Juan Ignacio Zoido

Juanma Moreno ha asumido que el congreso de Sevilla será completamente abierto. No tomará partido, a pesar de que el actual presidente, Juan Bueno, es un hombre de Juan Ignacio Zoido, como José Luis Sanz. En Sevilla el PP está muy revuelto. De un lado, están los oficialistas con Zoido a la cabeza, con la duda de si querrá volver a ser candidato a la Alcaldía y sin un señalamiento de quién será el candidato si él falla o se retira. Frente tiene a un grupo de críticos, que han tenido como referente a Virginia Pérez, aunque los oficialistas señalan a Javier Arenas como el referente de esta rebelión contra la gente de Zoido. El ministro de Interior y el vicesecretario general del PP acabaron mal su relación de amistad, y Zoido ha hecho pública, con su inasistencia a actos del partido, la falta de sintonía con Juanma Moreno y Javier Arenas.

El jueves pasado, durante la sesión de control del Gobierno andaluz, Susana Díaz quiso clavarle el siguiente rejón a Juanma Moreno: "Después del congreso que han celebrado, felicite al señor Arenas; el que es torero es siempre torero y el subalterno, subalterno". Sin embargo, la voluntad de cizaña no va a surtir efecto. Hace tiempo que Moreno Bonilla y Arenas se repartieron los papeles. No son la uña y la carne, pero al de Olvera no le mueve el terreno andaluz y el malagueño sabe que cuenta con varios años de tranquilidad para presentarse a las elecciones autonómicas. La posible marcha de Susana Díaz a Madrid y, por tanto, el relevo en el cartel socialistas de las próximas autonómicas, las previstas en 2019, le da una carga de oxígeno a Moreno y una nueva oportunidad a su partido. De hecho, el PSOE andaluz debe afrontar una de las operaciones más complicadas de su reciente historia: un relevo con la marca débil, como lo que sucedió con José Antonio Griñán, puede conllevar una victoria del PP. Ya ocurrió en el año 2011, aunque Arenas no alcanzó la mayoría absoluta.

Además de Sevilla, el PP tiene problemas en Granada. Su presidente provincial, Sebastián Pérez, es un hombre cercano ahora a Juanma Moreno y que estuvo enfrentado al alcalde José Torres Hurtado, caído del poder a causa del caso Nazarí. Sin embargo, fuentes populares sostienen que Hurtado mantiene cierta influencia en el partido y que puede mover a personas a favor de Juan García Montero. Este concejal, que fue delegado de Cultura de José Torres, competirá en el congreso con Sebastián Pérez, aunque el padrinazgo del ex alcalde pesa bastante en su contra. Podría haber problemas en Almería en el caso de que Gabriel Amat deje el liderazgo. Si es así, Javier Aureliano García y Carmen Crespo podrían competir en un congreso en el que no hay que descartar una tercera vía. No hay dudas en los casos de Cádiz y de Málaga, donde Antonio Sanz y Elías Bendodo carecen de contestación. Sin embargo, los nuevos estatutos pesan ahora como una patata caliente en el tejado de tranquilidad que Moreno había comenzado a tener.