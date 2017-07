Julián Muñoz alega en un juicio que Gil "hacía lo que le daba la gana" y él no tenía competencias

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz alegó ayer que el fallecido Jesús Gil "hacía lo que le daba la gana" en Marbella y que él no tenía competencias para nada, según declaró en la última sesión del juicio en el que está acusado por Anticorrupción del malversación y prevaricación tras irregularidades sobre unos locales,

En su último turno de palabra, Muñoz dijo que no sólo no tenía competencias sino que Gil no se lo hubiera permitido y negó haber firmado decretos con conocimiento de que estuviera cometiendo alguna irregularidad.

"Me acusan de todo tipo de delitos y los estoy pagando desde hace veinticinco años, pero físicamente no estoy bien", afirmó Muñoz, al tiempo que destacó que se le "abren las carnes" cada vez que le siguen acusando por un nuevo caso.

Anticorrupción rebajó su petición de pena de cuatro años y seis meses de prisión a tres años y seis meses para Julián Muñoz por malversación de caudales y prevaricación administrativa. Alternativamente, el fiscal pide para el ex alcalde fraude en vez de malversación y en este caso le bajaría la condena a dos años de cárcel.

En el banquillo de los acusados también están sentados el exs ecretario y un empresario acusados junto a Muñoz de irregularidades en la compra y alquiler de unos locales del puerto deportivo. En la anterior sesión, el 27 de junio, Anticorrupción retiró la acusación siete ex concejales del GIL por lo que ayer no tuvieron que comparecer tras dictar el Tribunal sentencia absolutoria in voce a dichos procesados.

Durante su informe, el fiscal sostuvo que los acusados realizaron una actuación caracterizada por la "arbitrariedad y el abuso de poder" y que desviaron bienes públicos en beneficio de los intereses particulares de terceros o propios.