La Junta Andalucía dice que Juana Rivas "no puede estar escondida para siempre"

La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha dicho hoy que Juana Rivas, ilocalizable desde que incumpliera la orden de entregar a sus hijos al padre, "no puede estar escondida para siempre" aunque cree que esta decisión le corresponde a la mujer y que el Gobierno andaluz la respetará.

"Será una decisión de ella que nosotros respetamos y respetaremos, pero seguimos diciendo que la mano tendida la tiene para que camine y para que puedan tener una pronta resolución todas y cada una de las cuestiones", ha incidido la consejera en declaraciones a los periodistas en la Audiencia Provincial de Almería.

Ha apuntado que Rivas tiene una letrada que "es la que la asesora" y añade que se debe respetar, por una parte, la actuación de la administración de justicia, pero por otra parte "también la de los letrados, que están actuando en el caso".

"No voy a ser yo como consejera de Justicia e Interior quien haga ni de jueza ni de letrada porque no soy ninguna de las dos cosas", ha dicho al ser interpelada acerca de si la mujer debería aparecer.

Así, ha reiterado que se respetará "mucho a los profesionales de la abogacía" que están actuando en este caso y ha señalado que la abogada de Rivas sí ha acudido al acto de conciliación que se ha celebrado esta mañana aunque no lo haya hecho la propia interesada.

"Hay que ser tremendamente respetuosos en los procesos judiciales y en este caso lo que se sabe es que hoy había un acto de conciliación, que se ha presentado la letrada de Juana, su representante y el marido de Juana", ha afirmado.

No obstante, ha manifestado que dado que en el momento en el que realizaba estas declaraciones no se conocía un posible pronunciamiento del tribunal, no era posible hacer "ningún juicio de valor, ni prejuzgar porque nos estaríamos equivocando".

Por ello, ha instado a dejar que actúe la administración de justicia y sostiene que la decisión que adopte tendrá "todo el respeto" de la Junta de Andalucía.

"Vamos a ver lo que pasa ante esta nueva realidad que en todo este procedimiento se da. Ya tuvimos la respuesta del Tribunal Constitucional (TC) y hoy la debe de dar el juez después de ese acto de conciliación donde ha estado la letrada representante de Juana", ha apostillado.

"Creo que Juana sabe que durante toda la vida no puede estar escondida, no puede estar desaparecida y su letrada será la que tenga que seguir actuando", ha concluido.