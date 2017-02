La Junta defiende que Chaves y Griñán "son personas íntegras y honestas que actuaron cabalmente"

La Junta de Andalucía rechaza la exigencia de responsabilidades políticas a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y considera "desproporcionada" la propuesta del dictamen de la comisión parlamentaria que ha investigado las subvenciones a la formación del Gobierno andaluz.

"No compartimos esa exigencia de responsabilidades políticas. Estamos hablando de personas íntegras, honestas y que han actuado cabalmente en la gestión como servidores públicos", señaló el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntado por esta cuestión.

El Gobierno andaluz planteó que se "aplique la misma vara de medir a todo el mundo" y desafió al PP a que se cuestione "si Mariano Rajoy es el responsable de las actuaciones del señor Bárcenas". En ese sentido, el Ejecutivo regional considera que "el dictamen confirma lo que ya ha dicho la investigación judicial: no hay menoscabo de fondos públicos y no hay fraude". "Es el caso de la gran farsa del PP que con el apoyo del Ministerio del Interior intentó montar un gran escándalo", subrayó su portavoz, que recalcó que le llama la atención "esa forma de intentar hacer daño gratuito al adversario político desde la insidia en el PP y también en otros partidos que fueron miembro de este gobierno". Vázquez se refirió así a las declaraciones de la diputada de IU y ex consejera Elena Cortés en las que pedía que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, esté en la lista de responsables políticos de los cursos. "Ella formó parte de ese gobierno. La diputada de IU a lo mejor quisiera mirarse a sí misma", ironizó.