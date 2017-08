La Junta y Ciudadanos se reúnen la próxima semana para tratar el impuesto de Sucesiones

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y el líder de Ciudadanos, Juan Marín, se reunirán a principios de la próxima semana para tratar una posible reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones, medida que la formación naranja presenta como clave para negociar las cuentas de 2018 con el PSOE.

Marín ha informado este jueves en rueda de prensa de la reunión, que previsiblemente será el próximo lunes o martes, y ha reafirmado la postura que su partido ya anunció antes del verano: no negociarán los próximos presupuestos si no hay reforma del impuesto.

"No hemos modificado ni un ápice nuestra posición", ha señalado Marín, quien ha explicado que, en caso de que no haya un acuerdo sobre la reforma del impuesto, Ciudadanos hablaría de las cuentas a través de enmiendas, pero no con un acuerdo total de presupuestos como ha ocurrido en 2016 y 2017.

Ha advertido de que "a estas alturas el tiempo está prácticamente agotado" y ha dicho que si de esa reunión no sale un acuerdo o "la voluntad" de reformarlo darán "por cerrado" este capítulo "y el Gobierno que busque otras soluciones para negociar el Presupuesto".

Marín ha asegurado que su partido no presentaría una enmienda total a los presupuestos porque es al Gobierno a quien corresponde elaborar las cuentas, pero sí harían enmiendas parciales.

En caso de que si haya una propuesta concreta, Ciudadanos la estudiará para que como máximo a mitad de septiembre tengan resuelta la reforma del impuesto, "porque los plazos son los que son y la ley de Presupuesto tendrá que entrar en el Parlamento en octubre".

Ha detallado que durante agosto se han producido conversaciones en las que "no se ha adelantado nada", por lo que ahora harán un "nuevo intento" para ver si se alcanzan "puntos de encuentro".

Ha defendido que hay "margen suficiente" para llevar a cabo la reforma, por lo que "no hay ninguna excusa" ante una decisión que considera "de justicia social".

Marín ha señalado que es "mentira" que una reforma que supondría 180 millones ponga en riesgo los servicios básicos y ha criticado que el PSOE, Podemos e IU pudieran hacer "un frente de izquierdas" ante la reforma simplemente "por ideología".

Ha dicho que en el nuevo período de sesiones los meses de septiembre y octubre van a ser "muy provechosos" si todos los partidos trabajan "con espíritu de consenso" y ha detallado algunas de sus iniciativas para este intervalo, como será el impulso de la formación profesional o la reforma de la ley de agricultura.

Ciudadanos reclamará como prioridad que se dé un "nuevo impulso de reformas" al Gobierno andaluz en la lucha contra el desempleo y que haya los recursos suficientes para los servicios públicos básicos.