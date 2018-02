La Junta pide al PP que sea más "honesto y coherente" en el debate de financiación

El Gobierno andaluz cree que el PP-A no quiere sumarse al acuerdo en el Parlamento sobre la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que defenderá Andalucía, y le ha pedido que participe de una forma "más honesta y coherente" en este debate.

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, se ha mostrado convencido este martes de que el PP-A "no quiere" realmente un acuerdo sobre financiación autonómica, aunque ha considerado que aún está a tiempo de "rectificar".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Blanco ha puesto en valor que la iniciativa que se marcó en septiembre de 2017 por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de emplazar a los grupos políticos para que presentaran propuestas que permitieran una voz conjunta, única y fuerte en materia de financiación en defensa de los intereses de Andalucía haya derivado en que hoy los cinco grupos parlamentarios hayan registrado sus conclusiones en el seno del grupo de trabajo que se creó en la Cámara.

No obstante, ha señalado que al Gobierno andaluz no le gusta tanto que el PP-A parezca "imitar" al Gobierno central y que el presidente de esa formación, Juanma Moreno, parezca un "remedo" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a la hora de decir "que quiere un acuerdo, pero en realidad no lo quiero o ya veremos quién lo quiere".

"Esa especie de sudoku donde digo una cosa, luego la otra y al momento siguiente vuelvo a rectificar, pues no nos gusta tanto", ha apuntando Juan Carlos Blanco, para quien el PP-A, en realidad, no "quiere el acuerdo".

Ha agregado que si ese partido quiere el acuerdo, lo tiene que demostrar "de una forma manifiesta y participando de una forma más honesta y coherente en este debate".

En su opinión, el Partido Popular tiene tiempo para "rectificar" y le ha apuntado que con este asunto "no se está jugando una confrontación política más, sino que de lo que estamos hablando es de la prestación de servicios a los ciudadanos de Andalucía".

La prueba de que el PP-A no quiere un acuerdo, según Blanco, es su discurso permanente en cada intervención pública de que el Gobierno andaluz "no quiere acuerdo" de todos los grupos políticos. "Debería de dejar de alimentar tantas sospechas y trabajar en pos de ese bien común que no es una confrontación política más, sino que se trata de llegar a un acuerdo para tener una voz única en un asunto central en la política andaluza de los próximos años", según ha recalcado.

"¿El PP-A no se da cuenta de que primero tiene que defender a Andalucía y no los intereses de Rajoy y Montoro, que se han convertido en verdaderas máquinas dilatorias de los acuerdos importantes y esenciales para todas las comunidades?", ha preguntado el portavoz.